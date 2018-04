Scadenze fiscali di maggio 2018 per PMI e liberi professionisti

editato in: da

Dopo l’abbuffata di scadenze fiscali di aprile 2018, maggio si preannuncia come un mese tutto sommato tranquillo per le piccole e medie imprese e i liberi professionisti del nostro Paese. Fino al 15 maggio, infatti, il calendario delle scadenze è di fatto vuoto: si inizia a metà mese con i primi adempimenti relativi alla registrazione corrispettivi IVAe alla fatturazione differita del mese precedente, insieme all’adesione alla definizione agevolata per la Rottamazione cartelle bis, per finire il 31 maggio con gli adempimenti relativi allo Spesometro 2018, l’IVA del primo trimestre e altre comunicazioni fiscali.

Scadenze fiscali PMI e professionisti maggio 2018