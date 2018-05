Scadenze fiscali di giugno 2018 per PMI e liberi professionisti

editato in: da

Giugno e dicembre sono i due mesi più complicati per imprenditori e liberi professionisti: ad attenderli alcune scadenze fiscali molto importanti. A partire dall’acconto della prima rata dell’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) che dovrà essere versata dalle aziende entro il 30 giugno 2018 (per chi non rispetta la scadenza ci sarà una maggiorazione dello 0,4%). Ma l’Irap non sarà l’unica scadenza fiscale che PMI e liberi professionisti dovranno rispettare: il 18 giugno ci sarà il classico appuntamento mensile con il versamento dei contributi all’INPS e le ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo. Ma non solo. Sempre entro il 18 giugno imprese e liberi professionisti dovranno pagare la rata Iva per l’anno 2017. Ecco tutti gli appuntamenti fiscali di giugno 2018 per PMI e liberi professionisti.

Scadenze fiscali giugno 2018