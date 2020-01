Scadenze fiscali di gennaio 2020 per PMI e liberi professionisti

editato in: da

Si inizia il 2020 da dove lo si era terminato, con scadenze fiscali e tasse da pagare per PMI e liberi professionisti. Dopo i primi giorni di festa, già dal 10 gennaio arrivano i primi appuntamenti da segnare con il cerchio rosso sul calendario. Solitamente gennaio è un mese abbastanza piatto: oltre alle classiche scadenze fiscali mensili in cui i datori di lavoro svolgono il ruolo di sostituto d’imposta, c’è poco altro. Ma con la Legge di Bilancio appena approvata ci sono stati dei cambiamenti. Ecco tutte le scadenze fiscali di gennaio 2020 per PMI e partite IVA.

Quali sono gli appuntamenti fiscali di gennaio 2020 per aziende e liberi professionisti