Scadenze fiscali di aprile 2018 per PMI e liberi professionisti

Dopo i primi tre mesi tutto sommato abbastanza tranquilli, per le piccole e medie imprese e i libero professionisti aprile è un mese con molti appuntamenti fiscali importanti. Ad esempio, per il 6 aprile è fissata la scadenza della presentazione dello Spesometro 2017 (dati delle fatture messe e ricevute nel secondo semestre 2017) dopo il rinvio di quasi due mesi deciso dal Governo. A fine mese, invece, c’è l’appuntamento con la presentazione della dichiarazione IVA 2018 per tutti i titolari di partita IVA e per le attività commerciali. Il resto del mese, però, non è esente da scadenze fiscali importanti: il 16 aprile c’è il classico appuntamento con il versamento dei contributi e dell’addizionale comunale all’IRPEF.

Appuntamenti fiscali aprile 2018 per PMI e libero professionisti