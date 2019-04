Scadenze fiscali aprile 2019 per PMI e partite IVA

editato in: da

Un mese di aprile impegnativo per PMI e per le partite IVA. Sono tanti gli adempimenti fiscali da rispettare e si parte già il 1 aprile con le aziende dovranno svolgere il loro ruolo di sostituti d’imposta e consegnare ai dipendenti la Certificazione Unica (CU 2019) e la Certificazione Utili (CUPE 2019). Il mese prosegue con altri appuntamenti importanti: la liquidazione IVA del quarto trimestre per i liberi professionisti, il pagamento dell’imposta di bollo introdotta con la fatturazione elettronica. A fine mese, invece, tornerà lo spesometro e l’esterometro, strumento introdotto lo scorso anno e adottato per la prima volta nel 2019. Ecco tutti gli appuntamenti fiscali di aprile 2019 per PMI e liberi professionisti.

Scadenze fiscali aprile 2019