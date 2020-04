Ridurre i costi aziendali con gli strumenti digitali

editato in: da

Stiamo vivendo in un mondo in continua evoluzione, oggi il mondo virtuale è sempre più presente e moltissime realtà lavorative non possono fare a meno di utilizzare strumenti digitali per mantenersi competitivi e produttivi. Lo sfruttamento delle tecnologie digitali porta sicuramente innumerevoli vantaggi, ma spesso possono causare un po’ di disorientamento.

Ecco allora alcuni strumenti utili in ambito digital che possono correre in soccorso di molte PMI e realtà aziendali, con l’obiettivo facilitare le attività lavorative, la gestione dei vari progetti e la comunicazione aziendale.

In particolare, ci soffermeremo su 3 tool utili a cui si può ricorrere nell’immediato:

IT Assessment

Gestionali e piattaforme condivise

Seo Assessment

IT Assessment

Cos’è un IT assessment? Si tratta di uno strumento che va ad analizzare in maniera esaustiva il network su cui si basa l’intero sistema informatico aziendale.

In particolare lavora facendo uno scanner degli asset hardware e software di modo da produrre un vero e proprio inventario. Con una visione completa degli elementi che compongono la rete, sarà facile andare ad individuare tutte le risorse superflue, in eccesso e futili che generano dei costi all’azienda ma che non vengono utilizzate.

Ottenuto quindi il report di potrà procedere ad una vera e propria pulizia completa.

Si otterrà così un’ottimizzazione effettiva del sistema IT, favorendone il corretto funzionamento e proteggendolo in termini di sicurezza.

Gestionali e piattaforme condivise

Utilissime nell’ottica di team sempre più dislocati dal punto di vista spaziale, ma comunque funzionali per tutti coloro che lavorano su computer e device tech. I sistemi di gestione dei documenti concretizzati per mezzo di piattaforme condivise permetteranno di scambiarsi con facilità file e contenuti. Attraverso la tecnologia in-cloud si potrà gestire facilmente da ogni punto di accesso dotato di Internet, permettendo la condivisione immediata con i colleghi, stimolando la collaborazione e una la comunicazione può più immediata, pratica e gestibile.

SEO Assessment

Per quanto concerne invece l’immagine aziendale esterna, puntare sul sito web si rivela una scelta utile ed economica. Ma la vetrina dell’azienda dovrà essere poi mantenuta e curata nel tempo. Uno strumento a cui ricorrere è il SEO Assessment.

‘SEO’ è un acronimo per Search Engine Optimization, infatti il suo obiettivo è proprio l’ottimizzazione del website per i motori di ricerca.

Si tratta di un’analisi esaustiva del sito web in cui vengono valutati tutti gli elementi che concorrono alla visibilità de sito sul motore di ricerca, fornendo un report oggettivo. In particolare ci si concentrerà sugli aspetti tecnici, sulla performance (soprattutto in termini di visibilità), sulla usability (ossia la facilità d’utilizzo, soprattutto valutando i diversi device), sulla sicurezza e sulla presenza social.