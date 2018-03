Premio Gaetano Marzotto 2018, per PMI e startup premi per 2,5 milioni di euro

editato in: da

Torna per l’ottava edizione il Premio Gaetano Marzotto, dedicato a uno degli imprenditori italiani più importanti del Novecento. Arrivato oramai all’ottava edizione, il Premio Gaetano Marzotto è dedicato a tutte le PMI e le startup che hanno un’idea innovativa da presentare e che sono la ricerca di fondi. In questi otto anni, il contest è diventato sempre più importante, tanto da ricevere il sostegno e il finanziamento da parte di grandi aziende internazionali. L’edizione 2018 del Premio Gaetano Marzotto avrà un montepremi di 2,5 milioni di euro che verrà diviso tra tutte le piccole e medie imprese che verranno considerate meritevoli.

Che cosa è il Premio Gaetano Marzotto

Il Premio Gaetano Marzotto è riservato a persone fisiche, team di sivluppo, piccole e medie imprese, startup che hanno una nuova idea imprenditoriale da sviluppare. Ad esempio, un nuovo prodotto innovativo da commercializzare e che può portare una vera e propria rivoluzione all’interno di un settore. L’azienda deve avere la sede o la base di sviluppo sul territorio italiano, ma deve dimostrare di ambire a uno sviluppo internazionale.

Premio per l’impresa e Premio dall’idea all’impresa

I bandi a cui le aziende possono partecipare sono due: Premio per l’impresa e Premio dall’idea all’impresa. Il primo è dedicato a tutte le PMI che hanno un fatturato di almeno 100.000 euro, ma sono escluse quelle del settore bio/med/lifescience/healt care che hanno tempistiche di sviluppo differenti. Il riconoscimento monetario per coloro che vinceranno il Premio per l’impresa è di 300.000 euro. Il secondo bando è riservato alle startup e il premio finale è di 50.000 euro.

Inoltre, in palio ci sono anche 30 percorsi di affiancamento offerti dai principali incubatori e parchi scientifici italiani.

Come partecipare al Premio Gaetano Marzotto 2018

Per poter partecipare al Premio Gaetano Marzotto si avrà tempo fino al 14 maggio 2018. Per presentare la domanda è necessario compilare il form (con application in inglese) presente sul sito online. I vincitori del Premio Gaetano Marzotto 2018 verranno dichiarati il 22 novembre in un evento che si terrà a Roma