PMI, voucher digitale rifinanziato: altri 240 milioni a disposizione

Il nostro Paese continua a investire sulla digitalizzazione delle piccole e medie imprese. Il Ministro per lo Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ha infatti disposto attraverso un decreto un nuovo finanziamento delle PMI che investono sul digitale, grazie a dei particolari voucher con un tetto massimo di investimenti pari a 242,5 milioni di euro.

Con questo nuovo provvedimento salgono a 342,5 i milioni di euro investiti dal governo italiano per aiutare le piccole e medie imprese operanti sul territorio che intendono avvicinarsi o crescere grazie ai servizi digitali. La decisione di rifinanziare i voucher per la digitalizzazione è stata presa viste le numerose richieste ricevute dal governo durante la prima fase di emissione del voucher per l’avvicinamento delle imprese alle nuove tecnologie informatiche. Durante questa fase sono circa 90mila le richieste di finanziamento pervenute al governo dalle varie PMI sparse lungo tutto lo Stivale.

Il nuovo rifinanziamento per la digitalizzazione delle PMI

Avendo messo a disposizione inizialmente “solo” 100 milioni di euro per i processi di digitalizzazione il governo non è potuto andare incontro a tutte le richieste di attivazione dei voucher pervenute dalle varie PMI. E per questo motivo il ministro Carlo Calenda ha deciso di accettare nuove richieste per la sponsorizzazione di progetti legati alle nuove tecnologie informatiche stanziato 242,5 milioni di euro extra. Nei prossimi giorni il governo comunicherà l’importo del voucher per la digitalizzazione concedibile a ciascuna impresa per la realizzazione dei progetti di investimento nelle nuove tecnologie o nell’ammodernamento delle tecnologie già presenti all’interno dell’azienda. Aiutare il processo di digitalizzazione delle imprese italiane è un passo fondamentale per il governo italiano. Dal corretto uso dei nuovi servizi digitali passa la crescita delle nostre aziende a livello nazionale e internazionale.