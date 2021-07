PMI sempre più digitali e sicure: il nuovo servizio Ennova di sicurezza, comunicazione e networking

editato in: da

Vietato, ormai, usare la parola impresa senza l’aggettivo digitale. Per fare business, oggi, è indispensabile per un’azienda, anche piccola, dotarsi di tutti gli strumenti utili per lavorare online. Pandemia e lockdown hanno accelerato i tempi e i processi di trasformazione digitale delle PMI italiane.

I nuovi modelli organizzativi innescati dal Covid hanno costretto molte imprese, per rimanere operative, ad intraprendere un percorso di digitalizzazione dei processi e delle proprie strutture, portando gli uffici dentro le case dei propri dipendenti, ma spesso utilizzando prodotti e soluzioni non idonei.

A mancare sono infatti spesso gli strumenti di connessione protetta tra casa e azienda per potersi collegare in modo sicuro alla rete aziendale, o con i clienti a distanza da gestire, ma anche strumenti di collaborazione che consentono di dialogare e di condividere documenti.

Permettere alle aziende di essere più digitali, e di farlo in totale sicurezza, per competere sul mercato e darsi nuove opportunità di sviluppo, è proprio ciò che fa Ennova, gruppo torinese leader nel settore della Digital Transformation.

Nata nel 2011 nell’incubatore I3P del Politecnico di Torino con la mission di tracciare modelli innovativi di caring technology driven, Ennova si occupa di assistenza tecnica avanzata da remoto e on-site, risoluzione dei problemi di prima installazione, gestione e configurazione degli apparati digitali, di Networking, Unified Communication, Cyber Security e Digital Devices, normativa GDPR, fornitura dei dispositivi e molto altro.

A 10 anni dalla nascita, e dopo numerosi riconoscimenti per l’innovazione, con 5 sedi distribuite sul territorio nazionale (Torino, Milano, Pomezia, Cagliari e Oricola), Ennova occupa oltre 1.000 specialisti e offre ai suoi clienti servizi di caring evoluto e technology per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche di connettività, dispositivi digitali, piattaforme mobile, cloud e cyber security.

Fin dai primi momenti di emergenza Covid, l’azienda ha messo a disposizione delle PMI attraverso la propria suite di offerta “MyEnnova” soluzioni immediatamente disponibili, che rendono possibile mantenere la propria operatività in smart working. In particolare, la soluzione di Communication, che integra voce, video, collaborazione e condivisione di documenti con i propri collaboratori e clienti.

Ora, l’azienda presenta “Ennova Solution Partner”, un nuovo canale di vendita a disposizione delle PMI, una rete di professionisti distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale con una gamma completa di servizi.

“Ennova Solution Partner nasce dal desiderio di rendere il digitale a misura d’impresa e fornire alle PMI, attraverso la scelta di offerte a canone, le competenze specialistiche e i servizi che in precedenza erano disponibili solo per le grandi aziende come il servizio di assistenza digitale da remoto”, spiega Dario Noventa, responsabile del canale Ennova Solution Partner.

In collaborazione con Cisco Meraki, Ennova Solution Partner garantisce alle PMI efficienza, velocità e sicurezza attraverso soluzioni personalizzate in tre ambiti specifici: sicurezza, networking e comunicazione.

Per quanto riguarda la sicurezza, le soluzioni sviluppate da Ennova sono pensate per offrire in primis monitoraggio e protezione della rete dati aziendale, grazie a strumenti all’avanguardia come firewall in cloud o assistenti digitali che controllano costantemente la rete e prevedono gli attacchi informatici.

Ennova Solution Partner mette infatti a disposizione Skillo Sentinel, una soluzione brevettata dall’azienda che monitora la rete e i dispositivi connessi e garantisce la continuità operativa e di connessione della rete, rileva l’assenza di connettività dei dispositivi connessi e, in caso di anomalie della connettività, apre automaticamente un ticket di assistenza verso l’operatore telefonico per risolvere il problema.

Lato comunicazione, assicura soluzioni per comunicare e collaborare anche da remoto. Tra queste, Easy Skillo Collaboration, pensata per videoconferenze semplici e affidabili che consentono di continuare a svolgere anche in smart working il lavoro di tutto il team, ovunque si trovi, grazie a Cisco Webex, un’unica app per creare, condividere e lavorare con il team e i clienti, ma anche fare videochiamate, meeting e riunioni di qualità. Sempre in totale sicurezza.

Dal punto di vista del networking, per rispondere alle esigenze delle aziende che intendono analizzare le prestazioni e gestire al meglio il proprio team, Ennova Solution Partner prevede l’installazione di una rete wi-fi stabile e performante attraverso ripetitori dedicati Cisco Meraki.

Per organizzare i flussi e monitorare gli accessi in ottica di sicurezza anti-contagio, la soluzione può prevedere anche telecamere in grado di rilevare le presenze in negozio o in ufficio.

