PMI Regione Sardegna, parte il “Fondo di Competitività per le imprese”

Per le aziende sarde arriva una buona notizia: è partito il “Fondo di competitività per le imprese” che mette a disposizione quasi 85 milioni di euro da utilizzare per progetti che siano veramente innovativi e permettano all’economia sarda di ripartire. Il fondo eroga un prestito alle piccole e medie imprese a condizioni di mercato (nessun sostegno a fondo perduto o con tassi agevolati) su progetti che assicurino uno sviluppo all’intera regione. Rispetto ai prestiti erogati dagli istituti di credito, sono meno stringenti le garanzie da presentare e per le aziende è più semplice ottenere il finanziamento.

Quante sono le risorse messe a disposizione dal bando

In totale sono poco meno di 85 milioni di euro i soldi destinati a finanziare il “Fondo di Competitività per le imprese”. La dotazione iniziale è formata da tre diverse linee di credito:

35.342.105 euro arrivano dalle risorse regionali provenienti dal disinvestimento nelle operazioni attivate sugli Strumenti Finanziari della Programmazione comunitaria 2007-2013

39.619.000 euro arrivano dalle risorse cofinanziate dal POR-FESR 2014-2020 (Fondo europeo di sviluppo regionale), ancora non utilizzate dalla "Linea Bandi" fino a concorrenza degli importi versati al Fondo

10.000.000 euro arrivano dalle risorse del Piano Sulcis (delibera CIPE n. 31 del 20.2.2015).

Il fondo potrà essere rifinanziato nei prossimi anni con risorse provenienti da altri bandi o con soldi messi a disposizione direttamente dalla Regione Sardegna.

Le spese ammissibili

Non ci sono delle vere e proprie restrizioni per partecipare al bando. Per ottenere il finanziamento dal “Fondo di Competitività per le imprese” è necessario solamente presentare dei Progetti per attività d’impresa nei settori per i quali sussistano le condizioni di coerenza con uno degli obiettivi specifici del PRS 2014-2019 e con una o più azioni del POR FESR 2014-2020. È possibile richiedere un finanziamento per creare una nuova azienda, per acquistare un nuovo impianto industriale, per diversificare la produzione, per realizzare interventi di re-industrializzazione, per le spese di riattivazione di un vecchio ramo d’azienda.

Scadenza bando

Le domande devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma della Regione Sardegna e si avrà tempo fino al 31 dicembre 2020, a meno che le risorse non finiscano in anticipo.