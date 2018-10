PMI innovative, arriva il premio Open Innovative PMI

editato in: da

Al via la seconda edizione del Primio Open innovative che promuove l’innovazione digitale all’interno delle piccole e medie imprese italiane. Lo scopo di questo progetto è quello di favorire lo sviluppo di tecnologie e sistemi di produzione innovativi nelle PMI e creare una collaborazione duratura tra le grandi aziende nazionali e internazionali con le piccole imprese.

Il premio Open Innovative 2018 è suddiviso in tre diverse categorie: Technology & Research, 10+ Years e Young Players. La prima è dedicata a chi fa ricerca, la seconda alle PMI operative da più di 10 anni mentre la terza categoria per le imprese di nuova creazione. Le tre finaliste di ogni categoria riceveranno un attestato di riconoscimento che avrà un importante valore nell’attirare la collaborazione con grandi aziende che favoriscano la crescita digitale e del know-how della PMI. Le tre vincitrici di ogni categoria invece riceveranno un premio del valore di 10mila euro costituito da servizi concessi da Bernoni Grant Thornton.

Open Innovative 2018: chi può partecipare?

Alla seconda edizione del premio Open Innovative PMI 2018 possono partecipare tutte le piccole e medie imprese italiane iscritte nell’apposita sezione dedicata alle PMI Innovative del Registro delle Imprese. È inoltre fondamentale che le varie aziende possano mantenere tale status di PMI Innovativa almeno fino alla cerimonia finale di premiazione. Il concorso comunque è aperto anche alle aziende non ancora iscritte all’apposita sezione del Registro. Si tratta delle imprese che possono candidarsi come Young Players, purché soddisfino i requisiti di PMI Innovativa entro il 24 ottobre 2018.

Open Innovative 2018: come presentare domanda

Le domande online per il premio Open Innovative 2018 sono aperte dal 3 settembre e verranno chiuse il 7 ottobre 2018. La domanda di partecipazione alla seconda edizione del premio si può presentare esclusivamente online attraverso il sito ufficiale Open Innovative. Entro la fine di ottobre 2018 la giuria selezionatrice indicherà le tre finaliste per ogni categoria in concorso mentre il 15 novembre 2018 ci sarà la premiazione finale che decreterà le tre vincitrici.