PMI, evento formativo sull’importanza dell’export e del digitale

Sarà l’importanza del digitale per aumentare le esportazioni il tema dei corsi di formazione organizzati da Forma Camera (azienda specializzata della Camera di Commercio) in collaborazione con UniCredit e con il supporto dei docenti della Luiss Business School. In cinque incontri (dal 16 novembre al 14 dicembre, uno a settimana) i docenti universitari cercheranno di far comprendere ai piccoli imprenditori della provincia di Roma l’importanza di investire in digitalizzazione e comunicazione per aumentare il fatturato derivante dalle esportazioni. In un territorio ricco e variegato come quello della provincia romana è necessario investire sull’export e trasformare gli investimenti in denaro.

Gli argomenti del corso formativo

Le cinque lezioni avranno temi diversi ma legati tra di loro. L’importanza della digitalizzazione e l’utilizzo degli strumenti comunicativi saranno al centro del dibattito. Per qualsiasi azienda è fondamentale presidiare i nuovi mezzi di comunicazione: avere un account su Facebook, ma soprattutto un sito Internet, è diventato di fondamentale importanza per qualsiasi impresa, anche le più piccole. Inoltre, verranno affrontati anche temi importanti come la Search Engine Optimization e il Search Engine Marketing, due temi che gli imprenditori 2.0 devono conoscere per avere qualche probabilità di successo online. Oltre alle lezioni teoriche ci saranno dei momenti dedicati ai case history, per dimostrare che con una buona strategia comunicativa si può crescere e anche in fretta.

Tra i temi trattati durante le lezioni ci sarà anche la tutela del Made in Italy in un mondo sempre più digitale e le problematiche fiscali da affrontare nel caso in cui si apra un e-commerce.

A chi è rivolto il corso di formazione

Possono partecipare al corso di formazione tutte le PMI di Roma e provincia. Le lezioni sono pensate soprattutto per quelle imprese che vogliono sfidare il mercato internazionale e conquistare il cuore delle persone all’estero. Il corso di formazione prevede lezioni frontali ed è aperto a tutti. Inoltre, è completamente gratuito e non bisogna pagare nessun costo per l’iscrizione.