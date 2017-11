PMI Emilia-Romagna, tre bandi per raggiungere la Silicon Valley

La Silicon Valley è un sogno per tante aziende italiane: riuscire ad aprire una sede o a trovare finanziatori dall’altra parte dell’Oceano vuol dire essere riusciti a realizzare o sviluppare un prodotto davvero innovativo. Il problema è riuscire ad affermarsi in un territorio così competitivo, dove migliaia di aziende arrivano in cerca di fortuna. La Regione Emilia-Romagna insieme ad Aster, società consortile per l’innovazione e il trasferimento tecnologico al servizio delle imprese, ha creato tre bandi che permettono alle piccole e medie imprese innovative del proprio territorio di accedere per un breve periodo di tempo a un programma di incubazione nella Silicon Valley. Le tre opportunità sono Mindset program, International Accelerator e Desk in Silicon Valley.

Mindset Program

Arrivato alla sesta edizione, Mindset Program permette a 9 startup emiliane di frequentare per due settimane un corso di accelerazione nella Silicon Valley. Nelle due settimane di permanenza le aziende potranno incontrare degli investitori, presentare i propri prodotti e capire come funziona il mercato statunitense. I partecipanti potranno partecipare gratuitamente al programma di accelerazione e avranno anche l’alloggio gratuito (il volo sarà a carico dei partecipanti). Il periodo di incubazione va dal 5 al 16 marzo 2018. Durante il programma le startup potranno partecipare a workshop formativi, visitare incubatori e grandi aziende, incontri con VC e business angels. Per candidarsi c’è tempo fino al 16 gennaio 2018.

International Accelerator

International Accelerator è un bando dedicato alle startup innovative che hanno realizzato almeno un prototipo pronto da essere immesso sul mercato. Il bando permette a quattro aziende emiliane di passare tre mesi presso l’incubatore Plug and Play Tech Center a Sunnyvale nella Silicon Valley. Le startup vincitrici frequenteranno il programma di accelerazione dal 3 aprile fino al 29 giugno e avranno un supporto completo per la pianificazione del business, ricerca dei contatti e fundraising. Inoltre, avranno accesso a uno spazio semi open-space da utilizzare come ufficio. Consulenza gratuita su temi legali, fiscali e di contabilità. Per inviare la propria candidatura si avrà tempo fino al 1 febbraio 2018.

Desk in Silicon Valley

L’ultimo bando mette a disposizione delle PMI innovative romagnole un desk per un mese nella Silicon Valley attraverso il quale prendere contatto con investitori e aziende statunitensi. Il bando è diviso in due diverse sessioni: entrambe prevedono 6 desk di un mese per le aziende (per un totale di 12 PMI). Per inviare la domanda di partecipazione si avrà tempo fino al 31 maggio 2018, mentre il desk può essere preso in gestione tra dicembre 2017 e luglio 2018.