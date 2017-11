PMI, con gli “Accordi per l’Innovazione” 206 milioni di euro per la ricerca

Il Ministero dello Sviluppo Economico continua a sostenere gli investimenti delle aziende e questa volta lo fa tramite gli “Accordi per l’Innovazione”, misura voluta dal Governo nel 2015 e che Calenda ha voluto rifinanziare quest’anno. Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati i termini per richiedere e ottenere i finanziamenti. Gli Accordi per l’Innovazione sono dedicati alle aziende (piccole, medie e grandi) che vogliono investire in ricerca&sviluppo ma non hanno fondi a sufficienza. Le PMI possono presentare i loro progetti, aiutate anche dagli enti di ricerca statali. Per riuscire a ottenere le agevolazioni è necessario che la propria Regione abbia sottoscritto un accordo con il Ministero. La misura avrà in dotazione 206 milioni di euro.

Quali progetti possono essere presentati

La ricerca e sviluppo deve riguardare una delle tecnologie presenti all’interno del programma finanziato dalla Commissione Europea “Orizzonte 2020”. L’obiettivo della misura è incentivare le ricerche che possano davvero cambiare la vita delle persone o perlomeno apportare dei benefici. All’interno di queste tecnologie rientrano i seguenti settori: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione; Nanotecnologie; Materiali avanzati; Biotecnologie; Fabbricazione e trasformazione avanzate; Spazio. I progetti presentati dalle piccole e medie imprese e dalla grandi aziende devono prevedere una spesa minima di 5 milioni di euro e massima di 40 milioni di euro. La durata non deve superare i 36 mesi.

Come ottenere i fondi

Per poter inviare il proprio progetto è necessario che la propria Regione o provincia abbia sottoscritto l’Accordo per l’Innovazione con il Ministero dello Sviluppo Economico. Nel caso in cui l’Accordo è stato firmato possono essere realizzati tutti i documenti necessari per la presentazione del progetto. Bisognerà preparare un documento con la denominazione e la dimensione dell’azienda, il piano strategico industriale, il progetto di ricerca&sviluppo spiegato nei minimi particolari e i fondi di cui si ha bisogno. A questo punto la palla passa al ministero che potrà decidere se finanziare o meno il progetto dell’impresa. I tecnici del MiSE dovranno tener conto di molte cose, tra cui la rilevanza dell’iniziativa, l’importanza strategica a livello nazionale, gli effetti sull’occupazione e la capacità di attrarre investimenti esteri.