PMI, appuntamento con i corsi di Google a Roma il 21 e 22 febbraio

“La tua impresa in digitale” è il nome del corso di formazione gratuito organizzato dalla Camera di Commercio di Roma in collaborazione con Google e Unioncamere e dedicato alle piccole e medie imprese che vogliono migliorare la propria presenza online. Il progetto Google Digital Training mira a formare le aziende che ancora non sono sbarcate sulla Rete, ma che hanno intenzione di farlo. Per un’impresa che vuole crescere e vendere i propri prodotti e servizi al numero più elevato possibile di persone/clienti è necessario essere presenti su Internet. Il progetto dell’azienda di Mountain View è itinerante e organizzato con le Camere di Commercio delle varie province. Il prossimo appuntamento è a Roma presso la Camera di Commercio nella Sala del Tempio di Adriano Piazza di Pietra per il 21 e 22 febbraio.

Quali saranno i temi trattati al corso di formazione

Il corso di formazione “La tua impresa in digitale” ha una durata di tre ore e verrà ripetuto per quattro volte nei due giorni. Le lezioni saranno dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. I temi trattati nel corso saranno: l’importanza del digitale nella vita dei consumatori; le opportunità per ogni tipo di azienda nel mondo digitale; le basi per sviluppare una strategia digitale efficace; gli strumenti per cogliere il massimo dal web. L’obiettivo del corso è fornire alle imprese gli strumenti per creare o migliorare il proprio sito web; per essere presenti sui motori di ricerca e sulle mappe; per sviluppare la propria presenza sui social network e per promuovere la propria attività con gli strumenti digitali. Per poter partecipare al corso è necessario iscriversi online tramite il sito web dedicato all’iniziativa.

Chiedere aiuto al Digital Check-up di Google

Per le piccole e medie imprese che ne faranno richiesta, sarà disponibile usufruire anche del servizio gratuito di Digital Check-Up di Google: un esperto aiuterà l’azienda a scegliere la strategia migliore per il processo di digitalizzazione. Ogni sessione ha una durata massima di 20 minuti e si potrà scegliere l’orario e il giorno della consulenza gratuita.