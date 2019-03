Perché usare Google Ads per promuovere la tua attività

editato in: da

Perché usare Google Ads (o AdWords, come era chiamato il servizio fino a pochi mesi fa) e “Google Ads funziona?” sono due ricerche piuttosto comuni su Google. E sono due domande che molti proprietari di piccole aziende o attività commerciali si pongono nel momento in cui vogliono creare una campagna di marketing online. Non sanno, infatti, se la pubblicità su Google possa portare loro gli stessi risultati ottenuti dalle grandi aziende e dagli e-commerce con questo mezzo.

Dubbi più che legittimi, ma non supportati da dati e fatti. Secondo i dati diffusi dalla stessa Google, una campagna ben progettata e realizzata potrebbe permettere di raggiungere anche il 90% di chi naviga su Internet. Tenendo conto che la Rete viene utilizzata da 4,4 miliardi di utenti (di cui 55 milioni italiani, dati We Are Social gennaio 2109) si tratta di un bacino di pubblico molto ampio, di fatto irraggiungibile attraverso altri canali.

Certo, per usare al meglio Google Ads c’è bisogno di tempo e denaro e non tutti sanno come usare Google Ads. Ma si tratta di tempo e denaro ben spesi: la piattaforma per la pubblicità online di Google ti mette a disposizione tutti gli strumenti per valutare l’andamento delle campagne e scoprire quelle più efficaci. Se, poi, si ritiene di non essere in grado di farcela autonomamente, ci si può avvalere di professionisti, capaci di supportarti in ogni passaggio e darti i giusti suggerimenti per ottenere il massimo dalla tua campagna.

Scegliendo Italiaonline, Premier Partner Google, potrai contare su un team dedicato per tutta la durata della campagna, con il quale valutare i risultati ottenuti dalle inserzioni, raccogliere le tue esigenze e proporti ottimizzazioni per raggiungere i tuoi obiettivi. Inoltre, avrai a tua disposizione anche 200 euro di traffico omaggio da spendere su Google Ads. Cosa aspetti? Contatta l’800.011.411 e inizia a promuovere la tua attività sul web.

Perché usare Google Ads

Uno dei maggiori vantaggi che Google Ads garantisce agli inserzionisti è quello di agire su diversi livelli del funnel marketing. Grazie agli annunci, infatti, potrai sia stimolare l’attenzione latente, e “far nascere” un bisogno inconsapevole; sia stimolare l’attenzione consapevole, e dare risposta a delle esigenze di chi ha effettuato una ricerca o sta navigando su portali tematici.

Ma questi sono solo due dei tanti vantaggi che dovrebbero spingerti a usare Google Ads per promuovere la tua attività.

Google Ads è scalabile. Come detto inizialmente, Google Ads funziona Indipendentemente dalle dimensioni della tua azienda o dal fatturato della tua attività. Smanettando con le varie opzioni delle campagne, infatti, sarai tu a decidere quanto spendere, come spendere e dove spendere il budget prefissato. Non c’è nessun obbligo a spendere migliaia di euro al mese o una soglia minima mensile per poter fare pubblicità su Google. Sarai tu a decidere se investire poche decine di euro, giusto per testarne le potenzialità, o iniziare a spron battuto e creare campagne da centinaia o migliaia di euro mensili, così da raggiungere più facilmente i tuoi clienti Google Ads è flessibile. Google Ads mette a disposizione decine e decine di strumenti che consentono di personalizzare campagne e annunci nella maniera che preferisci. In particolare, la piattaforma pubblicitaria di Google ti permette di individuare con precisione il segmento di pubblico che vuoi raggiungere e creare degli annunci personalizzati in base a vari fattori. Potrai decidere di far comparire gli annunci solo quando l’utente digita precise keyword di ricerca; oppure quando effettua la ricerca da una determinata località o a un orario preciso. Insomma, sarai tu a scegliere come e quando fare pubblicità, in base alle tue esigenze (anche di spesa) e alla fetta di pubblico che vuoi raggiungere Google Ads è misurabile. Grazie all’integrazione con Google Analytics, potrai valutare con precisione, e in tempo reale (o quasi), i risultati raggiunti con le campagne e gli annunci pubblicitari che hai creato sulla piattaforma pubblicitaria di Big G. Potrai scoprire facilmente cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato; quali sono stati i parametri che ti hanno permesso di raggiungere più facilmente gli utenti e quali, invece, non hanno funzionato a dovere. Insomma, potrai creare delle campagne pubblicitarie data driven, che ti permettono di individuare e stimolare l’attenzione latente e l’attenzione consapevole del consumatore, riuscendo così a promuovere alla perfezione i tuoi prodotti o la tua attività

Perché rivolgersi a Italiaonline

Come detto, però, non tutti sanno come funziona Google Ads o non tutti hanno risorse interne in grado di gestire campagne pubblicitarie sulla piattaforma di Google. In casi come questi, per evitare di commettere errori e sprecare denaro, è sempre consigliabile rivolgersi a dei professionisti. Italiaonline, Premier Partner di Google, ti mette a disposizione un team qualificato che, una volta ascoltate le tue esigenze e fissato il tuo budget, realizzerà una “campagna chiavi in mano”, scegliendo le keyword più adatte e gli annunci più efficaci. Nella definizione della strategia marketing, inoltre, non sarà sottovalutato il periodo nel quale pubblicare l’annuncio, così da sfruttare la stagionalità dei tuoi servizi o prodotti.

Grazie al supporto del team di Italiaonline, inoltre, potrai consultare report con i numeri più importanti, così da valutare l’andamento delle campagne in maniera facile e immediata. Inoltre, fino a fine mese, hai a disposizione un bonus di 200 euro di traffico omaggio per creare le prime campagne su Google Ads e promuovere la tua attività in maniera intelligente.