Mercato del lavoro e pandemia, strage di Partite IVA

Se è vero che quasi tutti i settori e le categorie sono state colpite dal Covid, è pur vero che alcuni, più di altri, hanno pagato un prezzo più alto. L’onda d’urto provocata dall’emergenza Covid-19 si infrange in modo violento sulle libere professioni. Come sempre, lo dicono i numeri. Impietosi.

Neiprimi sei mesi del 2020, oltre 30 mila liberi professionisti (in maggioranza donne) hanno dovuto abbandonare la propria attività a causa della crisi innescata dalla pandemia, cui si aggiungono circa 170 mila lavoratori indipendenti su una platea dioltre 1,5 milioni di lavoratori autonomi bloccati dal primo lockdown (dati al 3maggio 2020).

Questa la triste fotografia del settore professionale che emerge dal “V Rapporto sulle libere professioni in Italia 2020″, curato dall’Osservatorio libere professioni di Confprofessioni, coordinato da Paolo Feltrin, presentato ieri a Milano in diretta streaming.

I settori professionali più colpiti, quelli legati al commercio, finanza e immobiliare con un calo di quasi il 14% nel primo trimestre del 2020 e si registrano significative contrazioni anche tra le professioni dell’area tecnica (-5,7%) e amministrativa (-2,5%).

Pesante anche il bilancio per i professionisti, datori di lavoro che nel primo trimestre del 2020 registrano una flessione del 16,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La contrazione insiste prevalentemente nel Nord Italia (-23,9%), dove scende anche il numero di liberi professionisti senza dipendenti, e nel Centro Itali (-28,3%). In netta controtendenza il Sud Italia, dove la variazione risulta invece positiva per entrambe le componenti e a crescere è soprattutto il numero di datori di lavoro (+15,9%).