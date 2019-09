Le scadenze fiscali di settembre 2019 per PMI e liberi professionisti

editato in: da

Rientro soft dalle vacanze per le piccole e medie imprese italiane: la riapertura dell’Agenzia delle Entrate non è un segnale dell’arrivo delle scadenze fiscali. Oltre ai classici appuntamenti mensili, come il pagamento dei contributi dei lavoratori e altri impegni nel ruolo del sostituto d’imposta, le aziende non avranno spese extra. Gli ultimi tre mesi che ci attendono, però, saranno i più duri per le imprese, che dovranno far fronte con le tasse di fine anno.

Gli appuntamenti fiscali di settembre 2019

Molte imprese rientrano dalle vacanze il 2 settembre e dovranno subito far fronte al primo impegno fiscale. Tasse e imposte accompagneranno le aziende per tutto il mese, ma non si tratta di grosse spese.