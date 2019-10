Le scadenze fiscali di ottobre 2019 per PMI e liberi professionisti

editato in: da

È un mese di ottobre con molti appuntamenti fiscali per le imprese italiane. Tanti appuntamenti, ma che non prevedono grossi esborsi di denaro: solitamente ottobre è un mese abbastanza tranquillo in previsione delle scadenze fiscali di fine anno. Si parte già il 2 ottobre con il ravvedimento breve che colpisce aziende e partite IVA che non hanno effettuato i pagamenti previsti il 2 settembre e si arriva fino al 31 ottobre con l’obbligo della compilazione del Libro Unico. Ecco tutte le scadenze fiscali più importanti di ottobre 2019 per PMI e liberi professionisti.

Scadenze fiscali ottobre 2019 imprese e partite IVA

Tante scadenze da ricordare, ma poche veramente importanti. Ottobre sarà un mese di passaggio per le PMI italiane, impegnate nei classici appuntamenti mensili.