Le scadenze fiscali di novembre 2019 per PMI e liberi professionisti

Novembre è il mese delle imposte e delle tasse. Prima della fine dell’anno le imprese e i lavoratori autonomi sono chiamati a versare all’erario le ultime imposte. Si va dagli acconti Iva, Ires, Irpef, Irap alle addizionali regionali e comunali, fino ad arrivare alle classiche ritenute dei lavoratori dipendenti. Secondo le stime, gli italiani dovranno versare nelle case dell’erario 55 miliardi di euro. Si parte l’11 novembre con la consegna del 730 integrativo e si arriva fino al 30 novembre con il versamento della prima rata o in un’unica soluzione del saldo e stralcio delle cartelle esattoriali.

Gli appuntamenti fiscali di novembre 2019 per imprese e partite IVA

Sarà un mese al “cardiopalma” per le aziende e i lavoratori autonomi italiani. Da sempre novembre è il mese delle tasse, e in questo 2019 non sarà diverso. Ecco le date da segnare con il cerchio rosso sul calendario.