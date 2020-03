Le scadenze fiscali di marzo 2020 per PMI e liberi professionisti

editato in: da

Il calendario fiscale di marzo 2020 è stato riscritto dal secondo decreto approvato dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Per aiutare le imprese impegnate nella lotta contro il virus che ha contagiato più di mille italiani e costretto molte aziende a chiudere temporaneamente, il Consiglio dei ministri ha varato un decreto che posticipa alcuni appuntamenti molto importanti per PMI e liberi professionisti, come la presentazione della Certificazione Unica, prevista inizialmente per il 9 marzo e posticipata al 31 marzo.

Ma non solo, le aziende colpite dal Coronavirus hanno ottenuto la sospensione di mutui e bollette per almeno due mesi, prorogabili nel caso in cui l’emergenza dovesse continuare. Ecco tutti gli appuntamenti fiscali che PMI e partite Iva devono segnarsi sul calendario (potrebbero subire ulteriori spostamenti nel caso in cui il Governo decidesse di emanare altri decreti).

Scadenze fiscali di marzo 2020 per PMI e autonomi: le date da segnare sul calendario

Il Coronavirus ha obbligato il Consiglio di ministri a rivedere il calendario fiscale del mese di marzo e anche quello dei mesi successivi. Ad esempio la presentazione del Modello 730 è stata posticipata fino a al 30 settembre 2020, mentre la dichiarazione dei redditi pre-compilata sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate dal 5 maggio 2020 e non dal 15 aprile. Ecco tutte le date da segnarsi a marzo sul calendario.