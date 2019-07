Le scadenze fiscali di luglio 2019 per PMI e liberi professionisti

editato in: da

Sarà un mese di luglio pieno di appuntamenti fiscali che riguarderanno le piccole e medie imprese e i titolari di partita Iva. Si parte già dal primo luglio con una serie di scadenze molto importanti che i cittadini italiani dovranno rispettare.

Alcune degli appuntamenti fiscali di luglio si riferiscono in realtà alla fine di giugno. Sono stati posticipati al 1° luglio perché il 30 giugno è stato un giorno festivo. Si parte con il saldo IVA che potrà essere corrisposto in un’unica rata o in più tranche durante l’anno. Il 1° luglio c’è anche l’appuntamento con l’esterometro relativo alle fatture emesse nel mese di maggio. A metà mese, invece, c’è la scadenza dei versamenti INPS per i lavoratori dipendenti. Anche nelle ultime due settimane di luglio ci sono alcuni giorni da segnare sul calendario: 22, 25 e 31.

Gli appuntamenti fiscali di luglio per imprese e partite IVA

Prima di partire per le vacanze estive, i titolari delle PMI e i liberi professionisti dovranno rispettare alcune scadenze fiscali molto importanti.