Le scadenze fiscali di giugno 2019 per PMI e liberi professionisti

Si preannuncia un mese tranquillo per PMI e liberi professionisti sotto il punto di vista delle scadenze fiscali. Non ci sono grosse incombenze da espletare entro la fine del mese: l’appuntamento più importante è il 17 giugno, giorno ultimo per pagare l’acconto sull’IMU e sulla TASI (ricordiamo che non si paga sulla prima casa). Per il resto, imprenditori e partite IVA dovranno rispettare le classiche scadenze mensili, a partire dal versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente. Ecco le scadenze fiscali di giugno 2019 per PMI e partite IVA.

Gli appuntamenti fiscali di giugno 2019 per imprenditori e liberi professionisti