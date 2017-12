Nuovo anno, nuove tasse da pagare. Con il 2017 oramai in soffitta, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese devono fare i conti con le scadenze fiscali di gennaio 2018. Il primo mese dell’anno non è così terribile per le aziende italiane: tranne i classici adempimenti mensili, sono poche le tasse da dover pagare. Un inizio di anno soft che porterà poi le PMI a doversi “scontrare” con le scadenze fiscali più pesanti. Ma ci sarà tempo per parlarne. Ecco le scadenze fiscali di gennaio 2018 per PMI e liberi professionisti.

Le tasse da pagare a gennaio 2018 per PMI e liberi professionisti

2 gennaio. La prima scadenza del 2018 è dedicata agli agricoltori esonerati e agli enti non commerciali che devono versare l’IVA relativa agli acquisti del mese precedente. È necessario presentare anche il modello INTRA 12 per la dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente;

La prima scadenza del 2018 è dedicata agli che devono versare l’IVA relativa agli acquisti del mese precedente. È necessario presentare anche il modello INTRA 12 per la dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente; 10 gennaio. I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze dei lavoratori domestici devono versare i contributi utilizzando una dei tanti canali disponibili;

I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze dei devono versare i contributi utilizzando una dei tanti canali disponibili; 16 gennaio. Il giorno più importante del mese di gennaio. Il 16 gennaio le piccole e medie imprese devono adempiere ai loro obblighi per quanto riguarda il versamento dell’Irpef, dell’Iva e i contributi all’INPS dei lavoratori dipendenti. Tutto potrà essere effettuato utilizzando il modello F24;

Il giorno più importante del mese di gennaio. Il Tutto potrà essere effettuato utilizzando il modello F24; 25 gennaio. Entro questa data sarà necessario compilare per le PMI il modello Intrasat, obbligatorio per coloro che effettuano operazioni di cessioni o acquisti di importo superiore a 50.000 euro a trimestre;

Entro questa data sarà necessario compilare per le PMI il modello Intrasat, obbligatorio per coloro che effettuano operazioni di cessioni o acquisti di importo superiore a 50.000 euro a trimestre; 29 gennaio. Ultima data disponibile per coloro che non hanno presentato il modello Redditi e Irap 2017 . In questo caso sarà necessario pagare una mora di 25 euro, invece di 250 euro;

Ultima data disponibile per coloro che non hanno presentato . In questo caso sarà necessario pagare una mora di 25 euro, invece di 250 euro; 31 gennaio. Scadenza che riguarda solamente gli operatori sanitari. Entro il 31 gennaio sarà necessario inviare i dati del sistema Tessera Sanitaria per mettere a punto il modello precompilato dei Redditi 2018