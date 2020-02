Le scadenze fiscali di febbraio 2020 per PMI e liberi professionisti

editato in: da

Dopo un mese di gennaio ricco di appuntamenti fiscali e di tasse da pagare, per le imprese arriva un mese di sostanziale riposo. Febbraio 2020 non prevede grandi scadenze fiscali e versamenti da fare, ma si tratta più che altro di comunicazioni da parte delle piccole e medie imprese all’Agenzia delle Entrate e agli altri enti della Pubblica Amministrazione. Inoltre, il primo appuntamento è fissato per il 17 febbraio: la prima metà del mese è di sostanziale calma. Ecco tutte le scadenze fiscali di febbraio 2020.

Appuntamenti fiscali di febbraio 2020 per aziende e partite IVA

Calma prima della tempesta. Febbraio 2020 è un mese abbastanza tranquillo per quanto riguarda le scadenze fiscali: si tratta di un semplice mese di passaggio che porta le aziende e i liberi professionisti al ben più impegnativo marzo. Dopo le tante scadenze di gennaio, per i primi quindici giorni di febbraio non ci sono appuntamenti con il fisco da rispettare.