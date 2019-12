Le scadenze fiscali di dicembre 2019 per PMI e partite IVA

editato in: da

Dicembre non è solo il mese del Natale e dei regali, ma anche delle ultime scadenze fiscali del 2019 per PMI e partite IVA. Non sarà un bel dicembre per gli italiani: sono tanti gli obblighi fiscali da rispettare tra dichiarazione dei redditi e tasse da pagare. Il mese comincia subito in salita: il 2 dicembre i titolari di una partita IVA devono versare l’acconto delle imposte della dichiarazione dei redditi: Irpef, Ires e Irap. Il 16 dicembre altro giorno da cerchiare con la penna rossa: saldo IMU e TASI. Si chiude l’anno il 27 dicembre con l’acconto IVA.

Gli appuntamenti fiscali di dicembre 2019 per imprese e liberi professionisti

Non è un bel dicembre per chi ha una piccola o media impresa o una partita IVA: sono tanti gli appuntamenti fiscali da rispettare. Ecco un quadro riassuntivo.