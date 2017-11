Le scadenze fiscali di dicembre 2017 per PMI e liberi professionisti

Ultimo mese dell’anno per liberi professionisti e piccole e medie aziende. È tempo di bilanci di fine anno e di prospettive per il futuro. Ma è anche periodo di tasse. Come ogni mese, anche a dicembre 2017 le PMI e i liberi professionisti dovranno far fronte alle imposte mensili. In questo ultimo mese, oltre ai classici appuntamenti (pagamento dei contributi, emissione delle fatture), i liberi professionisti e le aziende dovranno saldare la TASI e l’IMU (ma solamente sulle seconde case) e pagare l’acconto IVA 2017. Ecco tutte le scadenze fiscali di dicembre 2017.

Le tasse da pagare a dicembre 2017 per PMI e liberi professionisti

15 dicembre. I soggetti IVA devono emettere e registrare le fatture sui beni spediti e consegnati il mese precedente (la scadenza si riferisce anche ai servizi offerti dalle aziende).

16 dicembre. Primo grande appuntamento fiscale del mese per le imprese , anche se in maniera minore rispetto al passato. Entro il 16 dicembre si dovrà effettuare il saldo sulla TASI e sull'IMU, ma solamente per quanto riguarda le seconde case.

18 dicembre. Per le aziende e i liberi professionisti il 18 dicembre è uno di quei giorni da segnare con il cerchietto rosso sul calendario. Si tratta di un giorno che raccoglie molte scadenze fiscali di dicembre 2017 . Tutte le piccole e medie imprese dovranno svolgere il proprio lavoro di sostituto d'imposta: il versamento dei contributi dei lavoratori dipendenti, dei collaboratori esterni e le ritenute. Sempre il 18 dicembre bisognerà versare l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF.

27 dicembre 2017. Entro questa data i liberi professionisti e tutti i soggetti IVA devono pagare attraverso il modulo F24 l'imposta sulle liquidazioni periodiche dell'ultimo mese o trimestre e iniziare con l'acconto IVA 2017.