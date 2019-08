Le scadenze fiscali di agosto 2019 per PMI e liberi professionisti

editato in: da

Tempo di vacanze anche per il fisco: ad agosto le scadenze sono fissate tutte dopo il 15 agosto e concentrate in pochi appuntamenti da cerchiare con il pennarello rosso sul calendario. Nelle prime due settimane di agosto c’è uno stop forzoso dei pagamenti: per le PMI e le partite IVA la data più importante del mese è il 20 agosto, giorno in cui si concentrano tutte le scadenze. Si va dal pagamento dei contributi dei dipendenti fino al versamento IRPEF per i liberi professionisti.

Gli appuntamenti fiscali di agosto 2019 per PMI e partite IVA

Stop fiscale dal 1 al 19 agosto: chi ha scadenze o versamenti da fare nelle prime due settimane di agosto può tranquillamente aspettare il 20 del mese senza incorrere in nessuna sanzione. Lo stop vale anche per le attività di controllo del Fisco: dal 1° agosto al 4 settembre i contribuenti non ricevono avvisi né richieste da parte dell’Agenzia delle Entrate. Dopo questa breve premessa, ecco le scadenze fiscali di agosto 2019 per le piccole e medie imprese.