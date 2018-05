La Regione Sicilia finanzia le PMI turistiche

editato in: da

Possediamo una PMI e operiamo nel settore turistico in Sicilia? Bene, perché la regione più a Sud d’Italia ha appena finanziato un nuovo bando per aiutare e far crescere, con finanziamenti a fondo perduto, le piccole e medie imprese del territorio che lavorano con i turisti.

Il bando della Regione Sicilia è legato al settore turistico ma prevede dei contributi a fondo perduto in maniera abbastanza specifica solo per determinati tipi di intervento. Verranno finanziate in modo particolare le PMI del territorio che intendo realizzare dei processi di aggregazione e di integrazione tra le varie piccole e medie imprese siciliane nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche. In parole più semplici la Regione Sicilia è alla ricerca di progetti che permettano alle varie strutture ricettive sparse per l’isola di fare rete e di creare dei pacchetti turistici replicabili in varie zone della stessa regione.

Quali investimenti rientrano nel bando

Il bando della Regione Sicilia ha un tetto massimo per i contributi di 37 milioni di euro e finanzierà le micro, le piccole e le medie imprese costituite o operanti nell’isola. Per accedere al contributo a fondo perduto bisognerà presentare determinati progetti, come accennato in precedenza. In totale la Regione ha stilato cinque linee guida. Sono ammissibili progetti per l’organizzazione di pacchetti turistici ripetibili, investimenti per l’adeguamento dei servizi Internet e dei sistemi informativi delle strutture ricettive, verranno poi sponsorizzate le azioni mirate a far crescere la reputazione online di determinati luoghi o di determinate imprese turistiche. Infine, verranno finanziati i progetti per la realizzazione di foto e video promozionali e per l’organizzazione di tour esperienziali per far conoscere ai turisti i luoghi più affascinanti della Sicilia. Ogni singola impresa potrà ricevere fino a un massimo di 500mila euro. Le domande vanno presentate attraverso il sito della Regione Sicilia entro il 7 giugno 2018.