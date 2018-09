Fondo rotativo piccolo credito del Lazio: da oggi possibile presentare le

editato in: da

La Regione Lazio ha stanziato 39 milioni di euro per il Fondo rotativo per il piccolo credito, destinato alle micro, piccole e medie imprese operanti nel territorio. Il progetto fa parte del Programma Operativo Regionale 2014 2020 (“POR”), Asse 3 “Competitività” e Asse 4 “Energia sostenibile e mobilità”.

Lo scopo di questa nuova iniziativa regionale è quello di fornire risposte rapide alle piccole e medie imprese con esigenze finanziarie di minore importo, minimizzando costi e tempi e semplificando le procedure d’istruttoria e di erogazione. Il finanziamento agevolato può coprire fino al 100% dell’investimento previsto dal Fondo rotativo piccolo credito del Lazio. Le domande possono già essere presentate, esclusivamente online, sul portale www.farelazio.it senza scadenza temporale. Si andrà avanti nella valutazione e nell’accettazione dei progetti vincitori fino all’esaurimento totale delle risorse (39 milioni di euro).

Come funziona il Fondo

Il Fondo è suddiviso in quattro sezioni. La sezione I: prevede finanziamenti per il settore manifatturiero e per interventi volti al “Riposizionamento competitivo”. La sezione II: dà accesso a tutti i settori, con riserva per il settore commercio e delle attività dei servizi di ristorazione, per interventi volti alle “Garanzie e accesso al credito”. La sezione III: sempre destinata a tutti i settori, esclusivamente per interventi volti al risparmio energetico. E infine la sezione IV: dà finanziamenti agli interventi a valere su fondi regionali rivolti ad artigiani, società cooperative, trasporto non di linea, turismo e botteghe storiche.

Chi può presentare domanda e come

Possono presentare domanda le piccole e medie imprese, i Consorzi e le Reti di Imprese aventi soggettività giuridica, ma solo ed esclusivamente per gli interventi previsti nell’ambito della Sezione III e volti al risparmio energetico, e infine i liberi professionisti. Il costo totale ammissibile del progetto non deve essere inferiore a 10.000 euro. La presentazione delle domande, come già accennato, deve avvenire solo ed esclusivamente on-line sul portale http://www.farelazio.it accedendo alla pagina dedicata al “Fondo Rotativo per il Piccolo Credito” a partire dalle ore 9.00 del 21 settembre 2018 e fino ad esaurimento delle risorse.