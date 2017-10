Dall’Idea all’Impresa Green, il contest di SeedUp per le startup

Sarà l’economia green la protagonista di “Dall’Idea all’Impresa Green”, seconda edizione del contest organizzato da SeedUp e dedicato al mondo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative. L’obiettivo è aiutare la crescita di un progetto innovativo attraverso un premio di 10.000 euro (in cash e servizi) che apporti dei miglioramenti sensibili alla vita e al benessere delle persone. La green economy è uno dei settori con i maggiori margini di sviluppo, soprattutto in un periodo come quello attuale dove i temi legati alla riduzione delle polveri sottili e la produzione di energia tramite fonti rinnovabili è sempre più attuale.

A chi è rivolto il contest

Per poter partecipare a “Dall’Idea all’Impresa Green” in primis si dovrà essere una startup (costituita da non più di 18 mesi) e avere un’idea innovativa legata alla green economy da proporre. Potranno inviare la propria candidatura anche dei team informali o delle aziende innovative formate per la maggior parte da under 35. I progetti presentati dovranno apportare dei miglioramenti sensibili al benessere individuale e collettivo. Non verrà trascurato l’aumento del fatturato e dell’occupazione che il progetto può portare al territorio.

Come presentare la domanda

L’invio della domanda di partecipazione avviene completamente online sul sito di SeedUp. Insieme alla candidatura si dovrà inviare la presentazione del progetto in Power Point con il business model di riferimento, un video pitch di 3 minuti, un business plan, i curricula dei partecipanti, il numero identificativo del brevetto nel caso ce ne fosse bisogno, il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese (nel caso delle startup e PMI) e copia del documento d’identità del rappresentante legale.

Scadenze del concorso

È possibile presentare la propria candidatura fino alle 24 del 15 novembre 2017. Il 1 dicembre verrà comunicata una short list con i nomi delle 10 aziende che accederanno alla fase finale. Per scoprire quale sarà il progetto vincitore bisognerà aspettare il 15 dicembre. Il premio finale sono 10.000 euro divisi tra cash e servizi offerti da SeedUp all’azienda migliore.