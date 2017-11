Che cosa è il PMI Day 2017

Evento organizzato da Piccola Industria (organizzazione appartenente a Confindustria) e dalle altre Associazioni di categoria, il PMI Day è arrivato oramai all’ottava edizione. L’appuntamento è fissato per il 17 novembre 2017 e ha già richiamato l’interesse di 1.000 imprese e di oltre 41.000 addetti ai lavori. L’evento ha la funziona di accendere i riflettori sull’importanza delle piccole e medie imprese nell’economia italiana e di far scoprire agli studenti e ai bambini le aziende presenti sul proprio territorio. Per tutto il giorno le imprese apriranno le proprie porte alle scuole spiegando ai ragazzi cosa produce l’azienda e l’importanza che ha sul territorio. L’ottava Giornata Nazionale delle PMI si svolge all’interno della Settimana Europea delle PMI organizzata dalla Commissione Europea.

Cosa è il PMI Day 2017

Il PMI Day 2017, come si può intuire dal nome, è una giornata dedicata esclusivamente alle piccole e medie imprese dove gli studenti, ma anche gli amministratori locali e i giornalisti, possono visitare le strutture dell’azienda. Il tema del PMI Day 2017 è la lotta alla contraffazione per sensibilizzare le giovani generazioni sui danni causati dagli oggetti contraffatti all’economia italiana.

Un evento internazionale

Il PMI Day 2017 non si limita all’Italia, ma vedrà partecipare anche le Associazioni di categoria italiane presenti all’estero. E sarà esteso anche ai giorni seguenti il 17 novembre 2017. Hanno confermato la loro partecipazione Confindustria Albania, Confindustria Serbia e Confindustria Bulgaria. Per la prima volta parteciperà anche la delegazione della Confindustria presente a Bruxelles e le varie associazioni delle PMI statunitensi. Tra Washington D.C. e Miami saranno organizzati alcuni incontri formativi con gli studenti per sponsorizzare il Made in Italy e l’importanza dei prodotti originali.

Non solo industrie

L’evento vedrà la partecipazione anche di Confagricoltura: in diversi città italiane sarà possibile visitare fattorie o aziende agricole e avere un rapporto diretto con i produttori. Un modo per far scoprire la bontà dei prodotti italiani.