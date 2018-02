CCIIA Modena: 250.000 euro per internazionalizzazione PMI

Partecipare alle fiere internazionali è un ottimo modo per le piccole e medie imprese per stringere nuovi contatti e per esportare i propri prodotti all’estero. Per le aziende italiane è di fondamentale importanza riuscire a conquistare una nicchia di mercato all’estero, soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, dove il mercato interno stenta a crescere. Sono poche le aziende illuminate che spendono del denaro per organizzare una trasferta all’estero, timorose del fatto che i soldi siano investiti male. La Camera di Commercio di Modena scende in pista e mette a disposizione delle PMI del territorio 250.000 euro che potranno essere utilizzati per partecipare a iniziative per l’internazionalizzazione.

Come funziona il bando della Camera di Commercio di Modena

Il bando creato dalla CCIIA di Modena è stato finanziato con 250.000 euro e ogni azienda potrà ricevere al massimo 2.000 euro. I finanziamenti saranno a fondo perduto e andranno a coprire al massimo il 50% delle spese ammissibili. Con i soldi sarà possibile acquistare servizi relativi allo svolgimento di una missione economica all’estero o finanziare la partecipazione a una fiera internazionale in Italia (inserita nel Catalogo ufficiale pubblicato sul sito http://www.calendariofiereinternazionali.it) o all’estero. Tra le spese ammissibili figura il pagamento della consulenza di un esperto del “paese obiettivo”; l’interprete; l’organizzazione di incontri B2B; spazio espositivo in una fiera; spedizione dei materiali dei materiali e dei campioni. Non sono ammissibili le spese di soggiorno per la partecipazione alle fiere o agli incontri organizzati all’estero.

I requisiti per partecipare al bando

Per poter inviare la domanda è necessario che le piccole e medie imprese rispettino dei requisiti:

Essere iscritti alla Camera di Commercio di Modena

Aver pagato il diritto annuale

Sede operativa nella provincia di Modena

Non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento

Essere in regola con il pagamento dei contributi

Non avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Modena

Essere iscritte al Registro nazionale Alternanza Scuola-Lavoro.

Come presentare la domanda per il bando

La domanda per il finanziamento dovrà essere inviata esclusivamente tramite via telematica con la firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o di un soggetto delegato dall’azienda. L’invio telematico dovrà avvenire mediante la piattaforma WebTelemaco. Il bando aprirà alle ore 10:00 del 27 febbraio e si chiuderà alle ore 12:00 del 2 marzo. La domanda potrà essere compilata a partire dal 12 febbraio 2018.