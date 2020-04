Attrarre clienti online – Guida per le piccole aziende

editato in: da

Ti sembra che il tuo business faccia fatica a fluire, che i clienti non ti vedano e che sia sempre più difficile riuscire a trovare contatti interessati alla tua attività.

Forse è solo questione di come comunichi i tuoi servizi all’esterno.

Spesso serve solo sviluppare una strategia più specifica e scegliere gli strumenti giusti per metterla in pratica.

Direttamente dal mondo digital tante risorse online, facili da utilizzare e a bassissimo costo.

Le 3 declinazioni del digital marketing per le PMI

Vediamo 3 attività di marketing digitale che si possono mettere in pratica da subito per migliorare la propria visibilità online.

SEO

Avere un sito web è diventato ormai un obbligo. Se non avete uno spazio nel mondo del web comunicate la vostra assenza, cosa che di certo non vi aiuterà ad attrarre nuovi clienti. Una volta sviluppato un sito, però, occorre curarne i contenuti. E non parlo solo delle scelte tematiche.

Il Search Engine Marketing è un’attività funzionale a migliorare il posizionamento del sito web: è l’insieme degli accorgimenti e delle tecniche che migliorano la qualità del sito agli occhi del motore di ricerca, aumentando quindi la possibilità di essere trovati dagli utenti durante le loro ricerche online.

Attraverso un SEO Assessment si potrà analizzare il sito, comprendere eventuali errori tecnici e individuare le keyword più coerenti con quanto offerto dal sito, di modo da generare un traffico immediato e di valore.

Grazie a questo, potrai essere trovato dagli utenti quando effettuano una ricerca specifica per determinate parole chiave.

CONTENT MARKETING

Restiamo sempre sul sito aziendale. È il principale mezzo col quale attrarre i clienti provenienti dal motore di ricerca. È tutto ciò si basa sui contenuti che il sito offre. Una sezione ‘blog’ può apportare valore, contribuire alla brand awareness, dimostrare competenza e offrirti come risorsa utile agli utenti.

Il content marketing associato a una strategia SEO può dare ottimi risultati, garantendo una resa a lungo termine.

SOCIAL MEDIA MARKETING

Stiamo sempre più tempo sui Social Network, sono spazi sicuri in cui trovare miliardi di utenti. Di conseguenza si presentano come strumenti utilissimi per attrarre clienti al proprio sito web.

Utilizzare il social giusto per la propria attività faciliterà l’interesse e il coinvolgimento degli utenti. Scegliendo spazi coerenti con i prodotti da voi messi in vendita si potrà facilmente entrare in contatto con community di reali potenziali clienti.

L’attività sui social media richiede anch’essa un’attenzione ai contenuti e alle modalità di condivisione, ricollegandosi al content marketing.

Nella mia esperienza, una strategia organica in grado di comprendere ed integrare queste tre attività potrà aprire le porte a un traffico di clienti nuovo e di valore.