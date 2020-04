Gli strumenti digitali che aiutano le pmi a risparmiare

editato in: da

Il mondo tech è sempre in evoluzione e propone sistemi e strumenti che possono essere applicati ed adattati a tantissime realtà diverse per aiutare nel processo gestionale e amministrativo.

Ci sono diverse aree su cui è possibile intervenire per ottimizzare le risorse disponibile ed utilizzare il budget a disposizione in maniera funzionale.

Gestione delle risorse

Dal punto di vista più interno, è possibile intervenire su tutta la rete informatica su cui si basa l’azienda sfruttando un IT Assessment.

Si tratta di uno strumento molto utile che permette di analizzare tutto il network aziendale, creando un report dettagliato e preciso sulla composizione hardware e software.

Tutte le risorse presenti e attive verranno identificate e classificate, rendendo facile la lettura dell’overview generale e permettendo di comprendere subito i punti critici che generano perdite inutili.

Gli inventari della rete informatica generati saranno il punto di partenza per ragionare sugli elementi, come ad esempio licenze attive o pacchetti a pagamento, che non vengono utilizzati e che rubano risorse preziose.

In questo modo si potranno valorizzare le risorse più importanti ed adottare davvero una gestione smart.

Comunicazione e pubblicità

Dal punto di vista della comunicazione esterna, invece, è possibile sfruttare tutta una serie di piattaforme social utili ad amplificare la propria presenza online e ampliare il pubblico e i potenziali clienti.

I social network più popolari sono sicuramente un punto di partenza, ma per coloro che hanno un business di nicchia o, comunque molto settoriale e specifico, è consigliabile orientarsi verso piattaforme social dedicate a tematiche specifiche, coerenti con quello che è il proprio business.

In questo modo si entrerà in contatto con community realmente interessate ai prodotti e quindi di grandissimo valore, evitando di dover investire in campagne promozionali a pagamento.

Non può mancare un sito web ben ottimizzato sia per mobile che per desktop, progetto per essere facilmente posizionato nelle prime posizioni della pagina dei risultati dei motori di ricerca e con contenuti funzionali e studiati.

Vendite

Il mondo del mercato sta vivendo grande fermento: gli e-commerce sono sempre più utilizzati, perciò non è da escludere l’apertura di piattaforme apposite. Nel caso in cui si voglia partire in modo graduale, si può implementare facilmente il sito web già attivo, dedicando un’area apposita.

Ogni business ha necessità diverse e sarà perciò naturale dover adottare soluzioni su misura e personalizzate, ma per tutti è valida la possibilità di sfruttare i grandi vantaggi della tecnologia.