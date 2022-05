Perché scegliere la fatturazione elettronica di Aruba: caratteristiche e novità

Da quando, a partire dal 2019, la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per tutte le operazioni tra privati, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, molti professionisti possessori di Partita Iva hanno dovuto adattarsi alle nuove normative, scoprendo anche i vantaggi di questo metodo di gestione dei documenti contabili.

Sono rimasti esclusi dall’obbligo, i soggetti a regime forfettario e regime dei minimi o regime di vantaggio, almeno fino questo momento. A breve le cose cambieranno e anche i professionisti in possesso di queste tipologie di Partite Iva dovranno emettere fattura elettronica.

Dovranno, quindi, dotarsi di tutti le informazioni e gli strumenti utili per adempiere ai doveri imposti dalla legge. Si troveranno a dover scegliere tra le numerose soluzioni per inviare le fatture al Sistema di Interscambio e per gestirne la conservazione. Un software dalle diverse funzionalità può garantire diversi vantaggi, tra cui un risparmio di tempo, di costi, semplicità di compilazione dei documenti contabili e riduzione di possibilità di errori umani.

Novità: la fatturazione elettronica obbligatoria anche per i forfettari

Il Consiglio dei Ministri, con il decreto legge n. 36, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022, ha dato il via libera: a partire dal 1° luglio 2022 l’obbligo d fatturazione elettronica sarà esteso anche ai possessori di Partita Iva in regime forfettario e regime dei minimi o di vantaggio.

Unica eccezione viene fatta per i soggetti a regime forfettario con reddito inferiore ai 25mila euro, esclusi dall’obbligo almeno fino al 2024. Ci sarà, inoltre, un periodo transitorio per il terzo trimestre del periodo d’imposta del 2022, in cui le sanzioni non scatteranno immediatamente se l’emissione della fattura elettronica avviene entro il mese successivo a quello in cui l’operazione viene effettuata.

Per emettere le fatture serve un software che realizzi il documento in formato XML, come richiesto dalla normativa, che consenta l’invio al Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate e che ne permetta la conservazione a norma per 10 anni.

Fatturazione elettronica: cosa offre Aruba

Aruba offre un servizio di fatturazione elettronica dalle numerose funzionalità ed estremamente semplice da utilizzare grazie ad un’interfaccia intuitiva. Oltre alla fruizione via web, è disponibile anche un’applicazione mobile compatibile con Android, iOS e dispositivi HUAWEI.

Il servizio di Aruba permette la compilazione, l’invio e la ricezione di fatture in formato XML. Inoltre, include la conservazione a norma dei documenti contabili e consente l’import di anagrafiche e fatture e la ricerca rapida dei dati dei propri clienti nel Registro delle Imprese.

Il servizio di Fatturazione Elettronica di Aruba semplifica la collaborazione con il proprio commercialista, che, previa autorizzazione, può accedere ai dati e alle informazioni di cui ha bisogno direttamente dal pannello di Fatturazione Elettronica.

Infine, è possibile accedere a servizi aggiuntivi, come il modulo incassi e i pagamenti, comprendente la possibilità di gestire rate di pagamento, scadenzario, prima nota e riconciliazione bancaria, il modulo ordini elettronici e la gestione multiutente con permessi di accesso diversificati.

Novità: la nuova dashboard per avere tutto sotto controllo

Aruba, per semplificare il lavoro degli utenti e permettere loro di avere ogni dettaglio della loro attività costantemente sotto controllo, ha sviluppato una dashboard che consente di monitorare l’andamento del proprio lavoro.

Sarà possibile controllare lo stato delle fatture (inviate, scartate, consegnate, accettate e rifiutate), ricevere notifiche e soprattutto visualizzare grafici e report che monitorano l’andamento nel tempo di indicatori chiave dell’attività dell’azienda o del professionista, come Fatturato e IVA.

Si tratta, quindi, di una serie di servizi che semplificano l’attività di fatturazione e permettono anche una migliore gestione del lavoro e un monitoraggio della propria attività ad un prezzo accessibile e competitivo: 1 euro per i primi tre mesi di abbonamento e, poi, 25 euro l’anno.