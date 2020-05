Perché il Digital Marketing è un vantaggio competitivo

editato in: da

Di Sara Colnago

In periodo estremamente complesso come quello che stiamo vivendo al momento, per molte piccole imprese e attività commerciali si è intensificata la necessità di ampliare il proprio parco clienti.

Una delle vie tradizionali del marketing, come gli annunci sulla stampa, volantinaggio o anche grandi cartelli sul ciglio della strada, ovviamente però, sembrano ancora meno allettanti e percorribili, vista la situazione, per portare a termine questo obiettivo.

Se da un lato questa strategia può portare un filo di business, dall’altro c’è un modo migliore e più semplice. Le piccole imprese dovrebbero considerare l’enorme mercato dei potenziali clienti online, in particolare in un momento come questo…

Nessuna piccola impresa, per quanto nuova, dovrebbe trascurare questo vasto mercato.

I Vantaggi del marketing online

Posso sicuramente dire che il gruppo di clienti che si trovano online è molto più numeroso di quanto si possa attrarre localmente.

Utilizzando il digital marketing, è possibile raggiungere un pubblico enorme in un modo che è sia conveniente sia misurabile.

Altri vantaggi del marketing online includono:

La capacità di interagire con i vostri potenziali clienti e di imparare esattamente cosa stanno cercando;

La capacità di raggiungere un mercato globale ;

; È possibile risparmiare denaro e raggiungere più clienti per meno soldi rispetto ai metodi di marketing tradizionali;

Conoscere direttamente il tuo pubblico e permettigli di conoscerti personalmente, il che può aiutare a fidelizzare il cliente;

È possibile monitorare immediatamente le risposte ai vostri sforzi di marketing;

Ho incontrato, negli anni alla guida di Business Competence, molte PMI che credono di non avere il tempo o il denaro per essere competitive online. Pensano di poter affrontare solo un numero limitato di sfide in una volta e stanno ancora imparando i pro e i contro del business in generale.

Possono anche pensare che la strategia migliore sia semplicemente aspettare che i clienti si presentino. Dal momento che sono una piccola impresa, possono pensare di aver bisogno solo di un piccolo numero di clienti.

Questo non è un approccio efficace. Non c’è mai la garanzia che la vostra azienda attirerà clienti solo per il fatto di esistere e anche se così fosse, potreste non attirare tanti clienti quanti ne avete bisogno per far diventare redditizia la vostra attività.

I clienti sono online

Se avete evitato il marketing digitale, è perché pensate di non essere pronti? Pensate di avere solo bisogno di un po’ di tempo per stabilirvi e poi capirete il punto di vista del marketing digitale?

Il problema di questo approccio è che i vostri clienti e potenziali clienti sono già online. In questo momento. Oggi!… e c’è una buona probabilità che stiano già cercando un’attività come la vostra, ma se non riescono a trovarvi facilmente, probabilmente sceglieranno qualcun altro.

Questo è il modo in cui le persone fanno affari oggi. Quando qualcuno ha un interesse per la vostra attività, sia che si trovi nella vostra nicchia in generale, sia che sia curioso del vostro marchio, la prima cosa che farà è fare una ricerca online e vedere cosa può scoprire su di voi.

Si aspettano di trovarvi lì con un sito web, un e-commerce o una presenza sui social media. Potrebbero essere alla ricerca di recensioni in modo da poter imparare cosa dicono gli altri sulla vostra azienda e se è un buon posto per fare affari.

Se un potenziale cliente non riesce a trovarvi online, potrebbe concludere che la vostra attività non sembra essere legittima. C’è un’ottima probabilità che molti di questi potenziali clienti decidano di non prendere sul serio la vostra attività e si dirigano rapidamente verso un altro posto.

Una volta presa questa decisione, probabilmente non torneranno più.

I vostri concorrenti sono online

Affinché la vostra azienda abbia successo, dovete prestare attenzione a ciò che fanno i vostri concorrenti e imparare da loro. Pensate ai vostri concorrenti non solo come a qualcuno che state pianificando di battere, ma come a persone che hanno qualcosa da insegnarvi.

Quando guardate cosa fanno i vostri concorrenti, vi farete un’idea di ciò che funziona e ciò che non funziona. Molto probabilmente, qualunque sia il vostro tipo di attività, i vostri concorrenti hanno stabilito una presenza sul web. Che tipo di contenuti stanno usando? Stanno bloggando, o stanno usando molta grafica e video?

Come comunicano il loro marchio e cosa li rende unici? Quanto bene si relazionano con il pubblico? Pensi di poter fare di meglio? Non si può se non si partecipa alla competizione nel mondo digitale.

Se i tuoi potenziali clienti iniziano a cercare un’attività simile alla tua e riescono a trovare il sito web dei tuoi concorrenti ma non il tuo, la tua attività non è nemmeno in corso. I vostri potenziali clienti non possono scegliere voi se non sanno di voi. In questo scenario, i vostri concorrenti hanno appena corso davanti a voi, indipendentemente dal fatto che abbiano un sito web efficace o un messaggio chiaro.

Siate accessibili

È chiaro che nel mondo digitale di oggi, il primo posto in cui il consumatore medio cerca ciò che vuole è online. Qualunque sia il prodotto o il servizio che sta cercando, molto probabilmente inizierà la sua ricerca con Google. Se non si ha alcuna presenza online, non si viene trovati e non si può competere.

Se hai una presenza online, ma i tuoi concorrenti sono più facili da trovare e vengono trovati per primi, potresti non essere trovato affatto. Oltre a creare un sito web, l’apprendimento dell’ottimizzazione dei motori di ricerca è una strategia che può aiutarvi ad andare avanti rispetto ai vostri concorrenti semplicemente essendo il primo nome che un candidato trova in una ricerca su Google con parole chiave che possono condurli al vostro business.

Semplici domande a cui i vostri prospect potrebbero volere risposte rapide dovrebbero essere facilmente scopribili online, come ad esempio dove vi trovate, quali sono i vostri orari e in cosa siete specializzati. Guardando il vostro sito web e quelli dei vostri concorrenti fianco a fianco, i vostri potenziali clienti dovrebbero essere in grado di confrontare ore, prezzi, offerte speciali e altro ancora.

Per questo motivo è fondamentale che sappiate cosa stanno facendo i vostri concorrenti. I vostri potenziali clienti stanno già controllando sia voi che i vostri concorrenti. Vi stanno già confrontando l’uno con l’altro. Cosa stanno scoprendo?

Lasciate che i clienti vengano da voi

Pensate al marketing digitale come a un modo per rendervi accessibili alle persone che state cercando di raggiungere per offrire i vostri prodotti e servizi. La portata della vostra attività può andare ben oltre le vostre mura. Siete in grado di attrarre un pubblico molto più vasto di quello che potreste mai raggiungere, limitandovi a soddisfare i potenziali clienti locali.

Creando una presenza sul web, la vostra attività è aperta anche quando è chiusa. Potete creare un’atmosfera in cui i vostri clienti possono venire da voi in qualsiasi momento del giorno e della notte.

A loro convenienza, i clienti e i potenziali clienti possono inviarvi e-mail con domande, fare acquisti e consultare il vostro inventario. I potenziali clienti che non hanno modo di venire fisicamente da voi possono comunque fare affari con voi, sia che siano limitati da disabilità, trasporto o semplicemente vivano troppo lontano.

Conosci il tuo pubblico di riferimento

Il marketing digitale vi permette di coinvolgere i vostri potenziali clienti. Su un social media o su un blog è possibile avviare una conversazione. Fate un sondaggio o cercate di conoscerli. Fate attenzione ai loro commenti o alle loro risposte ai sondaggi.

Interagendo con le persone in modo digitale, potete iniziare a conoscere ciò che cercano. Invece di cercare di indovinare, il marketing digitale vi offre strumenti e metodi per scoprire chi sono realmente i vostri clienti.

In questo modo, iniziate a costruire un rapporto con i vostri clienti. Diventate molto più di un’azienda. Le persone sono molto più propense ad acquistare da aziende da cui hanno già acquistato.

Lo posso dire per esperienza, poche forme di pubblicità sono così convenienti come il marketing digitale. Le piccole imprese spesso cercano di ottenere il più possibile con un piccolo budget. Molte forme di marketing digitale consentono di comunicare il proprio marchio e di raggiungere un vasto pubblico di riferimento anche quando il budget è molto limitato.

Rispetto alla pubblicità in TV, alla radio o tramite direct mail, il marketing digitale costa molto meno e raggiunge un pubblico molto più ampio allo stesso tempo. L’utilizzo del marketing digitale per promuovere la vostra piccola impresa vi aiuterà ad avere maggiori possibilità di successo.