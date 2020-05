Jeu des Garçons, dove la ricerca scientifica incontra l’amore per il bello

editato in: da

Jeu des Garçons è un’importante Azienda nel settore della cosmetica, nata dalla passione e della tenacia del suo fondatore Gerolamo Daccò, che ha voluto trasferire nel brand tutta la sua creatività e passione per il settore, nata e sviluppatasi nel corso della sua ampia esperienza in aziende brand leader del settore, nonché a numerose esperienze professionali in Giappone e negli Stati Uniti.

Un know how, questo, che ha permesso a Jeu des Garçons di diventare un’azienda dal carattere innovativo e sempre pronta a sperimentare strategie e soluzioni diverse con l’obiettivo della cura della persona e dell’amore per il bello.

L’Azienda nasce nel 2001 come linea private label per una catena di farmacie francesi, che voleva un prodotto Made in Italy con forte connotazione francese.

Il successo di pubblico riscontrato nel tempo ha fatto sì che si creasse la necessità di dare un’identità alla linea di prodotti e una connotazione tutta sua.

Da qui l’idea di creare un brand dal nome francese accattivante e quindi, un po’ per gioco, è nato il marchio Jeu des Garçons.

L’azienda oggi propone un’offerta competitiva, un’ampia gamma di cosmetici esclusivi che – pur rispondendo ai canoni qualitativi dei prodotti di lusso – sono offerti al pubblico a prezzi accessibili.

Nel futuro Jeu des Garcons intende estendere il proprio mercato oltre confine, con delle strategie di distribuzione internazionale che verranno messe in atto attraverso distributori in Europa e non, con i quali stanno già valutando le giuste opportunità.

I laboratori di ricerca di Jeu des Garçons

Cuore e forza di Jeu des Garçons sono i tre laboratori di ricerca, che da anni lavorano alla creazione di prodotti top di gamma. Ciascun laboratorio ha una sua specializzazione: tricologico, pelle e fragranze.

I prodotti passano così attraverso un’intensa attività di ricerca e sviluppo per proporre soluzioni adatte a tutti i tipi di pelle e pensate sia per il mondo maschile che per il mondo femminile.

Tutto nasce dal desiderio di sviluppare e trasformare un’idea in prodotto: Jeu des Garçons concentra tutto il suo impegno nei laboratori di ricerca. A differenza di altre aziende, qui il laboratorio è l’essenza stessa del prodotto. È il luogo della creazione, della sperimentazione, in cui vengono testate formule esclusive che – nel tempo – diventano prodotti specifici. La forza sta nello spirito delle persone che vi lavorano con abnegazione, passione ed entusiasmo.

Nei trattamenti Jeu des Garçons è alta la concentrazione di principi attivi di origine naturale, perchè ogni prodotto è studiato per dare, oltre ai risultati visibili fin dalle prime applicazioni, confort e gradevolezza sensoriale.

L’azienda sceglie ciò in cui crede, innovando costantemente le sue strategie per mantenere il proprio spirito e per raggiungere la mission prestabilita. I prodotti sono l’espressione della volontà di trasmettere emozioni. E, grazie alla professionalità di un team esperto e dedito al lavoro, riescono a raggiungere un’ampia varietà di pubblico soddisfacendo ogni tipo di esigenza.

Lo shopping on line targato Jeu des Garçons

“I nostri prodotti si trovano nelle migliori catene di negozi, quali La Rinascente, di profumerie e parafarmacie, ma il Coronavirus ha cambiato il modo di vivere la nostra quotidianità” – afferma Gerolamo Daccò – “Per questo motivo abbiamo scelto di rafforzare la nostra offerta accendendo i riflettori sullo shopping on line, sempre più utilizzato e diventato fondamentale in un periodo storico così complicato”.

L’idea è quella di creare un rapporto diretto con i propri Clienti, perché rientra nella filosofia aziendale il coinvolgimento delle persone e delle loro emozioni.

Sul sito di Jeu des Garçons è possibile consultare le novità di prodotto, acquistare e ricevere direttamente a casa con un click.

In collaborazione con Jeu Des Garçons