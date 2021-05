GoSign di InfoCert, la soluzione per creare la firma grafometrica: guida completa

editato in: da

A chi non è mai capitato di dover apporre la propria firma su un tablet o altro dispositivo elettronico? Questa soluzione ha un nome ben preciso: si chiama firma grafometrica e consente di convalidare documenti di ogni tipo, in presenza e senza il bisogno di stamparli su carta.

Naturalmente, per essere davvero sicura ed efficace, deve avere caratteristiche precise. Le aziende e gli studi che vogliono adottarla devono scegliere bene il proprio fornitore. InfoCert ha creato uno strumento specifico per l’apposizione e la gestione della firma grafometrica, il suo nome è GoSign Grapho. Vediamo quali sono le caratteristiche della firma grafometrica e come funziona la soluzione di InfoCert.

Cos’è la firma grafometrica e a cosa serve

La firma grafometrica è un tipo di firma elettronica avanzata molto diffusa in Italia. Si tratta di un processo di firma che permette di apporre la firma autografa su un dispositivo mobile, come un tablet, allegando al documento elettronico una serie di dati biometrici, che garantiscono il collegamento tra la firma e l’identità del firmatario.

Tale soluzione è utile in tante realtà, in particolare quelle di Front Office, dove l’operatore chiede all’utente o cliente di firmare i documenti in presenza. Con la firma grafometrica, tutto il processo è gestito in modo digitale e comporta diversi vantaggi. Uno dei più importanti è l’eliminazione dei documenti cartacei, con un importante risparmio di tempo e costi. Senza contare che le soluzioni paperless sono eco-compatibili.

InfoCert sposa totalmente tali valori e per tale motivo ha creato GoSign Grapho, un processo di firma elettronica avanzata che permette di convalidare i documenti in modo sicuro, grazie all’uso di dati biometrici criptati.

Cosa propone GoSign Grapho di InfoCert

GoSign Grapho è lo strumento pensato per gestire la sottoscrizione di documenti in presenza, tramite firma digitale qualificata.

Consente di digitalizzare la firma autografa, tramite un’esperienza d’uso molto simile a quella che si ha su carta e soprattutto assicurando lo stesso valore legale. Per utilizzare la firma grafometrica di InfoCert non è necessario acquistare un hardware dedicato, ma si può usare qualsiasi dispositivo, sia Android che iOS. Tutti i documenti digitali firmati vengono salvati automaticamente nell’archivio digitale GoSign, la piattaforma completa per gestire e monitorare tutti i processi di firma sviluppata da InfoCert.

Tutto viene eseguito seguendo i requisiti normativi, a cui pensa totalmente InfoCert. Grazie a GoSign Grapho è quindi possibile gestire in forma digitale tutto il flusso di lavoro, senza il bisogno di stampare nessun documento o spostare file da un dispositivo all’altro, ma avendo a disposizione in un’unica piattaforma tutto ciò che serve per concludere una pratica, per la gestione di un contratto, un’utenza e altre attività simili.

Firma grafometrica GoSign: come funziona

Utilizzare GoSign Grapho è molto semplice. Basta avviare la piattaforma in dotazione fornita da InfoCert e creare il processo di firma grafometrica. Si aprirà l’interfaccia in cui nominare la pratica e caricare il documento da firmare. Terminato il download, l’interfaccia restituisce il documento: l’utente può selezionare la posizione delle firme e i dati del firmatario, per poi inviare il documento al tablet in cui verrà effettivamente firmato dalla persona indicata.

Il compito dell’utente è assicurarsi l’identità del firmatario attraverso la carta d’identità. Il documento firmato sarà automaticamente salvato all’interno dell’archivio di GoSign. Per rendere il processo ancora più sicuro, il firmatario sottoscrive un’informativa e una dichiarazione di accettazione delle condizioni di servizio. GoSign Grapho, quindi, è in grado di identificare le caratteristiche della firma apposta nei successivi documenti rispetto a quella inserita originariamente su questo modulo ed evidenziare eventuali difformità e incongruenze. Il processo termina quando viene inviata la copia della documentazione al firmatario.

Ulteriori informazioni su GoSign Grapho sono disponibili sul sito web di InfoCert