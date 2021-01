Con Fastncloud lo smart working è più flessibile e vantaggioso

editato in: da

L’emergenza sanitaria ha dato un importante impulso alla digitalizzazione delle aziende. Molte realtà hanno adottato lo smart working e ciò ha permesso al personale di lavorare normalmente da casa, proprio come in ufficio.

Fastncloud ha dato il suo contributo per il successo di questo processo. L’azienda, ideata e gestita dall’Ing. Gianluca Ghezzi, ha messo a punto una soluzione studiata appositamente per le piccole e medie imprese che vogliono adottare soluzioni per lo smart working vantaggiose e flessibili. Ecco quali sono.

Fastncloud: quanto si risparmia?

Il progetto è studiato appositamente per le piccole e medie imprese che sono alla ricerca di soluzioni cloud personalizzate e non onerose, usufruendo di un’infrastruttura completamente virtualizzata.

Tra i vantaggi di Fastncloud spicca sicuramente il risparmio. Grazie al cloud computing e all’infrastruttura virtuale costruita alle esigenze dell’azienda, non si dipende più dai computer e dalle relative spese di gestione.

Ciò permette di ridurre i costi in modo importante. Per esempio, la spesa per l’acquisto e la gestione di 5 computer (compreso il costo del Sistema Operativo, il costo dell’energia o del contratto di assistenza e altri) può arrivare a circa 2.600 € annuali. Con altrettanti 5 terminali Fastncloud, l’azienda spende circa 1.800 € all’anno.

Con i server di va oltre: sostituendo 1 server fisico con uno Fastncloud si risparmiano più di 1500 € all’anno.

Sostituendo i cinque computer e un server il risparmio totale in 5 anni è di circa 12.585 € corrispondente al 38,8%.

Con la soluzione FASTNCLOUD è possibile ottenere risparmi che vanno dal 40 al 50% sulla spesa complessiva annua.

Fastncloud: altri vantaggi per le pmi

Il risparmio non è l’unico beneficio legato all’uso delle soluzioni Fastncloud.

Ogni cliente riceve un’assistenza continua e personalizzata. Infatti, ad ogni azienda viene assegnato un tecnico responsabile a cui fare riferimento 7 giorni su 7 ad ogni ora per ogni problema tecnico, anche slegato da Fastncloud.

Tra i punti forti spiccano anche consulenza e sicurezza, due fattori cruciali quando si lavora da remoto. Il primo permette di avere un sistema costruito su misura in base alle esigenze della singola pmi; il secondo, grazie ad un sistema di crittografia avanzato, permette di bloccare ogni tentativo di accesso illecito.

Inoltre, grazie al sistema completamente virtuale, tutto il personale dell’azienda può lavorare letteralmente ovunque, in ogni momento e da qualsiasi dispositivo.

Infine, Fastncloud ha pensato anche ad una soluzione di backup semplice e veloce, che permette di avere un salvataggio di tutte le informazioni e i lavori svolti e quindi scongiurare diversi scenari legati alla perdita dei dati.

Grazie a questi elementi, Fastncloud si rivela una delle migliori soluzioni di cloud computing per le pmi, in particolare per chi vuole adottare lo smart working in modo efficace e senza spendere troppo. Non rimane che portare il proprio ufficio su una “nuvola” affidandosi ai servizi dell’azienda. Per avere maggiori informazioni o richiedere una consulenza è possibile visitare il sito di Fastncloud

In collaborazione con Fastncloud