Azienda italiana in crescita: con il nuovo Vice President Sales in arrivo 50 assunzioni

Fonte: Codemotion Il nuovo Vice President Sales di Codemotion Federico Fontana

Novità in casa Codemotion. Dopo l’aumento di capitale di 8 milioni a inizio anno, che ha portato a 15,5 milioni di euro il totale dei finanziamenti raccolti, continua nel suo percorso di espansione, nominando, nel ruolo di Vice President Sales per l’Italia e la Spagna, Federico Fontana.

Codemotion è la piattaforma di riferimento per la crescita professionale degli sviluppatori e per le aziende alla ricerca dei migliori talenti IT. La società punta così a rafforzare la sua struttura commerciale e favorire una maggiore penetrazione nei mercati di riferimento.

Fondata nel 2013 da Chiara Russo e Mara Marzocchi, oggi è una scale up che opera in Italia, Spagna e Nord Europa con più di 50 dipendenti in 3 Paesi (Italia, Spagna e Olanda), un network di oltre 250 mila professionisti specializzata in più di 100 tecnologie, 200 tech community e più di 300 fra aziende e startup.

Gli sviluppatori possono accedere ad una serie di contenuti live e on demand digitali, per aggiornarsi sulle novità e i trend tecnologici del momento, e partecipare a conferenze ed eventi live settimanali per imparare e fare networking. Le aziende, a loro volta, possono diventare il miglior posto di lavoro per gli sviluppatori grazie a progetti di employer branding e attraverso la piattaforma Talent che favorisce processi di selezione più soddisfacenti sia per i developer che per le aziende.

Federico Fontana nuovo Vice President Sales per Italia e Spagna

Fontana prende, dunque, le redini di questa realtà tutta italiana, e donna, con alle spalle un importante background. Dopo gli inizi della carriera in KPMG, è approdato al settore HR & Recruitment entrando in LHH Recruitment Solutions, dove, a partire dal 2014, ha ricoperto ruoli di sempre maggiore responsabilità in area Sales e Management: Director della Sales & Marketing Division, Managing Director di Badenoch + Clark, e Head of Professional Recruitment per il Nord Italia di LHH recruitment Solutions.

Fontana supporterà il team negli obiettivi di crescita in Italia, nella strategia di espansione internazionale, a partire dalla Spagna, e nell’inserimento di nuove risorse.

“L’ingresso di Federico Fontana nel team di Codemotion rappresenta una nuova tappa nel nostro percorso di crescita: le sue esperienze in ambito HR, così come le competenze relative al mondo Sales, saranno preziose sia nel progetto di consolidamento della nostra presenza sul mercato italiano e di espansione internazionale sia per far crescere Codemotion Talent, il nostro servizio di matchmaking fra sviluppatori in cerca di nuove opportunità di carriera e imprese che hanno bisogno di assumere talenti IT”, dichiara Chiara Russo, CEO e Co-Founder di Codemotion. “La mission di Codemotion ruota attorno alle persone e al trovare la via migliore per far fiorire ogni professionista, mettendo i talenti al centro del networking e creando le giuste connessioni tra professionisti IT, comunità tecnologiche e aziende”.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del team di Codemotion in un ruolo che mi offre l’occasione di unire le due anime della mia figura professionale: quella incentrata sul Business Development e quella legata al mondo del Recruiting”, commenta Fontana. “Negli ultimi anni Codemotion ha raggiunto importanti traguardi e oggi si trova in una fase di grande crescita. Dal mio punto di vista abbiamo tutti gli strumenti per realizzare le nostre ambizioni”.

Posti di lavoro in arrivo: quando e quali figure

Obiettivi per il futuro? L’azienda si pone come obiettivo il raggiungimento di 100 milioni di euro di fatturato e 1 milione di sviluppatori entro il 2025.

Ma c’è anche l’internazionalizzazione: oltre all’apertura di due nuovi mercati, punta a rafforzare la presenza in Spagna con nuove assunzioni di talenti in grado di rendere l’azienda sempre più internazionale. Tra i profili più richiesti ci sono sviluppatori, team vendite, esperti del prodotto e gestione della community. La società prevede 50 nuove assunzioni nell’arco del 2023 per espandere il team italiano e spagnolo.

Con i nuovi fondi è previsto inoltre un ulteriore potenziamento della piattaforma, aggiungendo sia funzioni per andare incontro alle necessità degli sviluppatori sia servizi per le aziende.

Infine, prosegue l’implementazione del Codemotion Talent, servizio che dopo un anno dal lancio vanta un bacino di circa 5mila sviluppatori e che punta a rivoluzionare il settore della selezione di profili IT grazie a un algoritmo di machine learning che crea il “match perfetto” tra le aspirazioni di carriera dei professionisti e le richieste delle aziende.

