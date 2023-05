Al via un fundraising per le migliori scaleup italiane

Fonte: Growth Capital Al vial il 4° batch di A-Road

Al via le candidature per il quarto batch di A-Road, il programma di accelerazione e fundraising di Growth Capital dedicato alle scaleup più promettenti che vogliono intraprendere un percorso per arrivare rapidamente al round Serie A.

Growth Capital è l’advisor leader in Italia per aumenti di capitale e operazioni di finanza straordinaria per scaleup. Oltre a supportare Corporate e investitori nell’individuare i deal più promettenti sul mercato, la società consente ai migliori imprenditori di strutturare e finalizzare fundraising o M&A con gli investitori del proprio network (Venture Capital, Family Office, Corporate e Business Angels), con un approccio tailor made lungo tutte le fasi del processo, che consente alla scaleup di continuare a crescere e concentrarsi sulla gestione del business.

“In un anno e mezzo, con il supporto di Mentor e Partner eccezionali tra cui McKinsey, Legance, Carter & Benson e AWS, A-Road ha accelerato e contribuito alla crescita di 14 scaleup che hanno conseguito risultati eccellenti sia nel core-business che in operazioni di finanza straordinaria” spiega Fabio Mondini de Focatiis, Founding Partner di Growth Capital. “Guardando al quarto batch, il nostro obiettivo rimane quello di sostenere la crescita di imprese innovative ad alto potenziale lavorando al fianco di imprenditori motivati e ambiziosi”.

Cos’è e come funziona A-Road

Ogni 6 mesi Growth Capital seleziona fino a 5 startup che verranno supportate da un team di Top CEO & Mentors di alto profilo e che godranno di servizi di formazione e consulenza esclusivi e personalizzati.

Il Programma A-Road si focalizza su un certo stadio di maturazione e non su uno specifico settore. Il focus in particolare è sui settori Digital, Consumer Goods, FoodTech e Smart Cities.

Le scaleup che partecipano ricevono un investimento iniziale tramite strumento convertibile di 200mila euro da parte della holding di investimento Growth Engine, più fino a potenziali 300mila euro da parte di co-investitori. Un totale di 500mila euro per avviare concretamente il proprio business.

Quali scaleup possono partecipare al Programma di Growth Capital

Il Programma, che si svolgerà a settembre 2023, si focalizza su scaleup che hanno una validazione commerciale e revenue traction dimostrabili e significativi nel proprio settore di attività. In generale devono esserci anche almeno un MVP definito, un team stabile con le figure chiave, salvo casi specifici, quali il segmento Life Science.

Riguardo al fatturato, dipende dal settore: si va dai milioni di GMV/anno per una piattaforma di puro e-commerce, a centinaia di migliaia di Euro per una tech B2B, a valori inferiori in caso di soluzioni DeepTech con forti componenti brevettuali. Nel dubbio, il consiglio è di iscriversi e provare a partecipare. Sono quindi classificabili come “quasi Series A ready”, cioè pronte in pochi mesi per un investimento dai 2 ai 10 milioni di euro.

A partire dalle candidature ricevute ci sarà una prima short list di 20 candidature che hanno superato i diversi checkpoint con un primo feedback da parte del team di selezione. Le scaleup selezionate saranno sottoposte all’analisi conclusiva del Comitato d’Investimento di Growth Engine e sarà stabilito il matching con i TOP CEO & Mentors.

Come si sviluppa il programma

Investimento iniziale fino a 500mila euro

Le scaleup selezionate accederanno a un investimento iniziale di 200mila euro da parte di Growth Engine, holding di investimenti in startup e scaleup ad alto potenziale di crescita fondata da Michele Appendino, Marco Ariello, Andrea Marangione e Fabio Mondini de Focatiis, professionisti del Venture Capital con un portafoglio di oltre 35 società ed eccellente track record.

Inoltre, potranno ricevere fino a 300mila euro aggiuntivi da parte di co-investitori, con priorità data ai Top CEO, per arrivare al Round Serie A con l’early commitment di investitori professionali.

Mentorship e supporto da Top CEO

Le scaleup riceveranno il supporto one-to-one continuativo da parte di un Top CEO dedicato che ricoprirà il ruolo di mentor e che, facendo leva su una consolidata esperienza nel far crescere rapidamente aziende di grande successo, le accompagnerà in tutto il processo di accelerazione.

Al tavolo dei Top CEO & Mentor siedono per questo quarto batch Marco Ariello (Ex-Chairman Moleskine), Paola Bonomo (membro Investment Committee in NEVA e Non-Executive Director in TIM, AXA,FAAC), Micol Fornaroli (Industrial Advisor EQT), Tommaso Gamaleri (CEO Europe Younited), Milena Mondini (CEO di Admiral Group), Alessandro Petazzi (Co-founder & former CEO Musement, Board advisor TUI Musement), Duccio Vitali (CEO di Alkemy) e Andrea Zocchi (CEO di Everli, Director Emeritus McKinsey).

Workshop, consulenze e networking

Il programma prevede inoltre una serie di workshop formativi, servizi professionali e consulenze ad-hoc da parte dei Partner, quali: McKinsey & Company, Amazon Web Services, Legance, Carter&Benson, Sisvel, Studio Notai Associati Ricci e Radaelli, Studio CS e Press Play ed Expert A-Road.

Come occasione di networking e business development, saranno svolti eventi con speaker d’eccezione dell’ecosistema dell’innovazione, imprenditori di successo e operatori del Venture Capital.

Supporto Round Serie A

Il programma assicura infine il supporto al Round Serie A: Growth Capital fornirà un approccio personalizzato individuando gli investitori e la struttura d’investimento più adeguata e minimizzando le tempistiche per arrivare rapidamente al round Serie A.

Dopo le migliori 4 scale-up scelte da A-Road lo scorso anno, anche in questo batch saranno selezionate fino a 5 scaleup. Le realtà che intendono accedere ad A-Road possono candidarsi fino al 9 giugno caricando Pitch Deck, Business Plan, Cap table nel form dedicato.

Contenuto offerto da A-Road.