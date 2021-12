Addio menù e scontrini di carta: così i ristoranti italiani diventano digitali e green

Addio vecchi menù e scontrini di carta. Anche per via dell’emergenza sanitaria, le nostre abitudini in fatto di acquisti sono cambiate radicalmente, e in molti casi per sempre. Lo sa bene il settore della ristorazione, che si è dovuto reinventare più volte in questi due anni per continuare ad operare in sicurezza.

Le PMI italiane hanno necessariamente dovuto implementare l’offerta di metodi di pagamento innovativi, contactless e mobile, facendo crescere il mercato di ben il 67%. Anche bar e ristoranti si sono dovuti spingere in questa nuova direzione, con soluzioni sempre più digitali, semplici e immediate, alla portata di tutti.





Cos’è lo scontrino digitale

Una piccola grande rivoluzione nel settore? Lo scontrino digitale. Lo si può già trovare da Healthy Color, realtà di tendenza dedicata all’healthy food nata da un’idea del rapper Sfera Ebbasta e del calciatore Andrea Petagna e presente con due locali a Roma e uno a Milano.

Lo scontrino digitale adottato da Healthy Color è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Epson, leader mondiale in ambito tecnologico con soluzioni di stampa innovative – dalla casa alle aziende sino al retail e hospitality –, e Scloby , PMI innovativa che ha creato un punto cassa cloud innovativo.

Scloby, nata presso l’I3P, Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, oggi è parte del Gruppo Zucchetti, la prima azienda italiana di software. Nata dall’esperienza con negozianti e liberi professionisti che spesso non possono accedere a soluzioni tecnologiche semplici ed evolute, è la prima piattaforma proprietaria cloud aperta agli sviluppatori di terze parti, che oltre a essere uno strumento apprezzato come Punto Cassa Cloud risponde anche alla necessità di raccolta e analisi di big-data in tempo reale.

Obiettivo di Scloby, spiega il CEO Francesco Medda, è supportare le PMI italiane nella transizione verso il digitale ed accompagnarle in maniera semplice, veloce e accessibile ad un avere un approccio omnicanale, in grado di integrare più canali e assicurare al cliente un’esperienza di acquisto senza ostacoli. “Grazie alle soluzioni innovative che stiamo mettendo in campo, possiamo rendere il settore della ristorazione sempre più competitivo”.

Come funziona lo scontrino digitale

Attivabile direttamente dal punto cassa Scloby, lo scontrino digitale dà la possibilità all’esercente di emettere uno scontrino equiparato a quello cartaceo in formato esclusivamente digitale e inviarlo tramite email al cliente.

Lato cliente, questo riceve lo scontrino smart in formato PDF firmato digitalmente e volendo lo può archiviare e avere facilmente sempre a disposizione, ad esempio per richiedere le detrazioni fiscali, per far valere i diritti di garanzia su prodotti e servizi, per registrare note spese, e in tutti i casi in cui è richiesto lo scontrino come prova di acquisto.

Quali vantaggi per lo scontrino digitale in bar e ristoranti

I vantaggi sono diversi: si stampa meno, si risparmiano energia e carta, e dunque si riducono i costi di gestione. I rotoli di carta utilizzata per i tradizionali scontrini costano circa 2 euro e in un bar di una città si può consumare in media anche un rotolo al giorno.

Uno strumento di pagamento facile, immediato, e anche green. Lo scontrino digitale permette infatti di evitare l’uso della carta chimica, impiegata oggi per gli scontrini fisici, contenente il bisfenolo, sostanza plastica e inquinante non riciclabile.

“La possibilità di non dover più stampare gli scontrini ha rappresentato per noi una vera e propria rivoluzione”, racconta Attilio Bencardino, Restaurant Manager presso Healthy Color. “Non dover più conservare e gestire le ricevute cartacee ci permette di semplificare notevolmente le operazioni, oltre ad avere un impatto molto significativo sulla sostenibilità economica e ambientale”.

Come gli ordini diventano sempre più “phygital”

Non solo. La tecnologia del punto cassa Scloby è fondamentale per Healthy Color anche per la gestione degli ordini. Già nel periodo precedente alla crisi sanitaria le ordinazioni avvenivano in modalità digitale attraverso un tablet. Con le restrizioni legate alla pandemia, l’esperienza è diventata ancora più “phygital”, un perfetto mix tra digitale e fisico.

Su ogni tavolo della catena è presente un QR code che permette ai clienti di visualizzare il menù ed effettuare l’ordine senza la necessità del contatto fisico con il dispositivo del ristorante. Una volta effettuata la scelta, l’ordine arriva direttamente in cassa e viene successivamente verificato dall’esercente. Un processo più semplice e fluido che non elimina, tuttavia, un rapporto diretto e personale con il cliente.

