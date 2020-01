Le pensioni dei nonni salvano 7 milioni di famiglie dalla povertà

editato in: da

Nell’epoca storica del precariato seriale per i giovani, sono spesso le pensioni dei nonni a tenere in piedi le famiglie. In Italia 7,4 milioni di famiglie, circa una su tre, vivono infatti di pensione. Nel senso che gli assegni sono la principale fonte di reddito. Un dato che la dice lunga sull’invecchiamento della popolazione e su quanto la pensione sia diventata fondamentale per andare avanti.

A certificarlo è l’Istat, sottolineando come “la presenza di un pensionato all’interno di nuclei ‘vulnerabili’ consente “quasi di dimezzare l’esposizione al rischio di povertà”.

“In termini nominali – prosegue il report – l’importo medio delle prestazioni del 2018 è aumentato del 70% rispetto a quello del 2000, con una dinamica più marcata rispetto a quella registrata dalle retribuzioni”. Ma non tutti i pensionati possono far affidamento su certi budget. Più di uno su tre, il 36,3%, riceve ogni mese meno di mille euro lordi, il 12,2% non supera i 500.

E’ l’Istat stesso a denunciare “l’ampia disuguaglianza di reddito tra i pensionati”. Divari che si riflettono sul territorio – il Nord assorbe metà della spesa – e sulle donne che risentono di carriere discontinue.