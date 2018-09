editato in: da

Per chi non avesse ricevuto la famigerata busta arancione, sul sito dell’Inps c’è un servizio online per simulare la propria pensione secondo le leggi attualmente in vigore.

