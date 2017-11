Rivalutazione pensioni dal 2018, come calcolare l’indicizzazione

Pensioni fra tre e quattro volte il minimo: si rivalutano al 95%, aumento dell’1,14%

Pensioni fra quattro e cinque volte il minimo: adeguamento al 75%, rivalutazione dello 0,9%

Pensioni fra cinque e sei volte il minimo: indicizzazione al 50%, aumento dello 0,6%

Pensioni sopra sei volte il minimo: indicizzazione al 45%, aumento dello 0,54%

Nel 2018, per recuperare l’inflazione misurata dall’Istat,. Il meccanismo di rivalutazione è previsto dalla legge 147/2013 (comma 483), in vigore fino a fine 2018, in base al quale recuperano l’inflazione in misura piena solo le pensioni fino a tre volte il minimo. Per l’ufficialità sugli incrementi 2018 occorrerà attendere l’apposito decreto ministeriale; nel frattempo vediamo dal sito delle piccole-medie imprese pmi.it come si calcola l’aumento per i diversi trattamenti previdenziali.

Attenzione: sulle pensioni 2018 bisognerà calcolare il conguaglio della maggior rivalutazione 2015, anno in cui gli assegni sono stati superiori dello 0,1% rispetto all’inflazione (l’indice provvisorio 2014 era pari allo 0,3%, l’inflazione effettiva è stata poi allo 0,2%, il recupero non è stato ancora effettuato perché negli anni successivi l’inflazione era pari a zero, e di conseguenza l’indicizzazione avrebbe comportato un abbassamento degli assegni previdenziali che è stato evitato).

Dal 2019, ricordiamo, torna il vecchio meccanismo di indicizzazione previsto dalla legge 388/200:

rivalutazione è al 100% fino a tre volte il minimo,

al 90% fra tre e cinque volte il minimo,

al 75% per i trattamenti più alti.

Per il resto, ricordiamo che dal 2018 si rivaluta interamente anche il trattamento minimo che passa a 507,92 euro al mese (dagli attuali 501,89), così come la pensione sociale che arriva a 373,69 euro al mese ed il trattamento assistenziale per gli ultra65enni privi di reddito, che sale a 453,45 euro.

