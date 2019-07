Quota 100, allarme Sanità. Corsa alla pensione svuota gli ospedali

editato in: da

Quota 100 rischia seriamente di creare scompensi di personale nella Sanità pubblica, a partire da ospedali e pronto soccorso. Sono infatti migliaia i medici, gli infermieri e gli altri operatori sanitari che hanno lasciato il lavoro prima del previsto approfittando della misura. A lanciare l’allarme è la Fiaso, la federazione delle aziende ospedaliere, che ha fatto i conti per il periodo gennaio-maggio: I pensionamenti a maggio 2019 dovuti a Quota 100 sono stati, secondo la survey, 5.325. Il 30% di quelli complessivi.

Dai dati, frutto di un’indagine condotta dalla stessa Federazione su oltre il 50% delle aziende sanitarie pubbliche, è emerso un significativo aumento dei prepensionamenti in particolare tra gli amministrativi (+33%), gli operatori socio-sanitari (+26%) e gli infermieri (+20%), con una adesione rilevante a “Quota 100” anche dei medici (+16%).

“Quota 100 rischia di far aumentare del 24% i pensionamenti anticipati del personale sanitario – ha sottolineato il presidente Fiaso Francesco Ripa di Meana – accentuando le criticità già esistenti e mettendo in discussione l’offerta assistenziale, al punto da porre le aziende sanitarie nella condizione di dover individuare soluzioni per scongiurare l’interruzione di pubblico servizio”.

“A fronte di questa situazione – precisa Ripa di Meana – Fiaso ha presentato al tavolo una serie di proposte. Nel breve riteniamo necessario l’aggiornamento del percorso di specializzazione, consentendo anche alle aziende sanitarie di stipulare direttamente ulteriori contratti rispetto a quelli banditi annualmente dalle Università. In secondo luogo, in caso di oggettiva impossibilità a garantire i servizi, abbiamo proposto la stipula di incarichi libero-professionali per i periodo strettamente necessario, ricorrendo a medici in quiescenza o abilitati alla professione anche se non ancora specializzati”.