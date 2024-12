Il calendario generale dei pagamenti delle pensioni di dicembre 2024 non ha risentito del down di Intesa Sanpaolo, ma per i clienti della banca c'è voluto più tempo per vedere l’accredito.

Fonte: ANSA Pensioni dicembre 2024, il calendario dei pagamenti dopo il down di Intesa Sanpaolo.

Quella di ieri, 2 dicembre 2024, non è stata sicuramente una giornata agevole per i molti clienti di Intesa Sanpaolo che si sono visti bloccati gli accrediti delle pensioni sul conto corrente a causa di un down accusato dai sistemi informatici della banca. La concomitanza con le date di accredito degli assegni di molti pensionati ha avuto un impatto importante sui cittadini che, fin dalle prime ore della mattina di ieri, avevano avuto problemi anche solo ad accedere all’app dell’home banking. Intesa Sanpaolo ha assicurato, nel tardo pomeriggio del 2 dicembre, di aver risolto i problemi del proprio internet banking. Vediamo allora come e se cambia il calendario dei pagamenti delle pensioni di dicembre 2024.

Down di Intesa Sanpaolo, quando arrivano le pensioni

I problemi informatici dell’app di Intesa Sanpaolo, oltre a generare molta ilarità sui social network, hanno comportato la preoccupazione dei correntisti della banca in merito ai nuovi potenziali tempi di accredito della pensione. Il problema principale in tal senso è stato che, anche in caso di avvenuto versamento delle somme attese, sul sistema informatico della banca non compariva nessun movimento, con i correntisti che di fatto non sapevano se fosse stato versato quanto dovuto oppure no.

In serata è poi arrivato un comunicato di Intesa Sanpaolo che informava “che tutte le pensioni sono state accreditate sui conti correnti della banca e contabilizzate con la data del 2 dicembre”. Lo stesso istituto confermava “inoltre che non è emerso alcun problema riguardante l’accredito di stipendi“. Nel momento in cui, tuttavia, i problemi dovessero continuare a verificarsi anche in seguito alla risoluzione, il consiglio è di contattare il servizio clienti di Intesa.

Il servizio clienti di Intesa Sanpaolo

Tutti i correntisti di Intesa Sanpaolo possono chiedere maggiori informazioni in merito allo stato di avanzamento del problema informatico generale o di quello singolo del proprio conto rivolgendosi al servizio clienti (numero verde 800.303.303) e, se necessario, all’Ufficio reclami.

I reclami, più nello specifico, possono essere inviati seguendo diverse modalità, quali:

email, all’indirizzo assistenza.reclami@intesasanpaolo.com;

Pec, all’indirizzo assistenza.reclami@pec.intesasanpaolo.com;

posta tradizionale, all’indirizzo Ufficio Reclami – Piazza San Carlo 156 – 10121 Torino.

La banca dovrà rispondere entro 15 giorni lavorativi dall’avvenuta ricezione del reclamo. In caso di risposta insoddisfacente, i correntisti potranno anche rivolgersi all’Abf, Arbitro bancario finanziario.

Il calendario dei pagamenti delle pensioni di dicembre 2024

La pensione di dicembre 2024 è una delle più attese dai cittadini, soprattutto considerando il fatto che per molti c’è un assegno maggiorato dell’importo della tredicesima. Prima del down dei sistemi informatici di Intesa Sanpaolo, il pagamento era previsto per lunedì 2 dicembre 2024. Va specificato in tal caso che il pagamento, inteso in quanto tale, c’è stato, ma i correntisti di Intesa Sanpaolo vittime dell’errore di sistema hanno avuto problemi a vedere la maggiorazione sul proprio conto.

Il calendario dei pagamenti delle pensioni di dicembre 2024, dunque, non ha subito modifiche, ma solo il rallentamento di qualche ora per chi ha un conto Intesa Sanpaolo.

Queste, invece, le date in calendario per chi intende ritirare in contanti la pensione recandosi presso lo sportello di Poste Italiane più vicino (divisione per lettere iniziali dei cognomi):