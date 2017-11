Pensioni, continua il braccio di ferro tra sindacati e governo che adesso apre sull’aspettativa di vita

(Teleborsa) Confronto serratissimo tra governo e sindacati sul tema (caldissimo) delle pensioni con l’esecutivo che prova a mediare.

Nella giornata di ieri i tecnici di Palazzo Chigi, infatti, provano a correre ai ripari e hanno aperto alla possibilità di modificare i meccanismi per calcolare la speranza di vita a cui legare l’adeguamento dell’età.

“Mi auguro che si trovi un accordo coi sindacati. C’è un confronto in piedi, anche oggi 9 novembre c’è stato un momento di discussione, lunedì 13 ci sarà l’incontro con il presidente del Consiglio e coi segretari confederali, io credo che quando si attiva un confronto sia sempre un elemento positivo perché consente a ognuno di mettere in campo le proprie considerazioni, le proprie valutazioni”. E’ così che la pensa il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti , dopo che oggi c’è stato un nuovo tavolo tecnico sulle pensioni a Palazzo Chigi .

Nel caso, invece, in cui il risultato fosse negativo, questo sarebbe scalato nella verifica per il biennio successivo (2023-2024). Questo significa che, anche in caso di riduzione dell’aspettativa di vita, non ci sarebbe mai un calo dell’età pensionabile ma solo uno stop e l’adeguamento dell’età di pensionamento alla speranza di vita continuerebbe a scattare ogni due anni.

– Per i sindacati, però, l’apertura, seppur positiva, ancora non basta, tanto più che è braccio di ferro sui mestieri che potrebbero essere esentati dall’aumento a 67 anni previsto per il 2019. Sono 15 in tutto ( gli 11 già previsti dall’Ape social più siderurgici, agricoli, marittimi e pescatori ) e nonostante le pressioni di Cgil, Cisl e Uil, non sembra esserci, almeno al momento, c alcuna intenzione di ampliamento della platea.