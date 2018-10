Pensioni, Boeri contro quota 100: “Aumenta il debito e penalizza donne e giovani”

editato in: da

Non si placa il confronto a distanza fra il ministro dell’Interno Matteo Salvini ed il presidente dell’Inps Tito Boeri sulla riforma delle pensioni e l’introduzione della quota 100, che cancellerebbe la legge Fornero. Secondo Boeri, che ha parlato nell’audizione alla Commissione Lavoro della Camera, il ripristino della cosiddetta quota 100 rischia di portare ad un aumento del debito pensionistico di 100 miliardi di euro e di penalizzare soprattutto giovani e donne, “minando alle basi la solidità del nostro sistema pensionistico”.

“E’ un’operazione che fa aumentare la spesa pensionistica mentre riduce in modo consistente i contributi previdenziali anche nel caso ci fosse davvero, come auspicato dal governo, una sostituzione uno a uno tra chi esce e chi entra nel mercato del lavoro”, ha aggiunto il presidente dell’istituto previdenziale. La riforma “porterà ad avvantaggiare soprattutto gli uomoni, con redditi medio alti e i lavoratori del settore pubblico. Penalizzate invece le donne tradite da requisiti contributivi elevati (quando hanno carriere molto più discontinue degli uomini) e dall’aver dovuto subire sin qui, con l’opzione donna, riduzioni molto consistenti dei trattamenti pensionistici, quando ora per lo più gli uomini potranno andare in pensione prima senza alcuna penalizzazione”. “Pesanti sacrifici – ha aggiunto Boeri – imposti anche ai giovani su cui pesa in prospettiva anche il forte aumento del debito pebnsionistico”.

A stretto giro è arrivata la replcica di Matteo Salvini: “Da italiano invito il dottor Boeri, che anche oggi difende la sua amata legge Fornero, a dimettersi dalla presidenza dell’Inps”.

Leggi anche:

Quota 100: cos’è e quanto costa

Inps, più di 750mila italiani in pensione da quasi 40 anni

Pensioni, i requisiti per quota 100

Pensione 2019-2020: scatti ed esenzioni

Pensione, quanti anni servono per smettere di lavorare

Calcola la tua età pensionabile